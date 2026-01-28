Skadetekniker till kund i Malmö
Vill du vara med på en tillväxtresa där att skapa goda kundrelationer är av stor vikt? Har du ett brinnande intresse för bilar och att skapa god stämning och kvalité? Då kan du vara den vi söker som skadetekniker till vår kund i Malmö.
I rollen som Skadetekniker/Bilplåtslagare kommer din primära uppgift att vara att utföra reparationer på kollisionsskadade personbilar och lätta transportfordon. Dina arbetsuppgifter kommer innefatta byte av karossdetaljer, svets- och limarbete i plåt, plast och glas, samt demontering och montering av teknisk utrustning. Samtliga arbeten utförs i enlighet med generalagentens processer och höga standarder, och du har tillgång till rätt utrustning och verktyg.
För att vara aktuell för denna roll ser vi gärna att du är en person som har en stor portion av personligt engagemang, samtidigt som du strävar efter att prestera högt genom att hålla en hög kvalité i ditt dagliga arbete. Du innehar en godkänd gymnasieutbildning och idealt också några års erfarenhet från fordonsbranschen, specifikt från en skadeverkstad. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en föränderlig arbetsmiljö med högt tempo och ambitiösa mål. Förmågan att följa skriftliga instruktioner på både svenska och engelska är nödvändig och ett giltig B-körkort är ett krav.Om företaget
Autorekrytering är ledande på att hitta specialistkompetens till fordonsindustrin. Vi är landets enda rekrytering- och konsultföretag med ett odelat fokus på att matcha rätt person med rätt jobb i motorbranschen, och detta har vi gjort sedan 2005. Under dessa två decennier har vi byggt upp ett omfattande nätverk och en djup förståelse för branschen, vilket gör oss unikt positionerade att bidra till dess utveckling med rätt kompetens.
Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste sektorer. Den spelar en central roll i vår ekonomi, genererar innovation och sysselsätter tusentals människor. Att hitta och behålla rätt kompetens är avgörande för branschens fortsatta framgång och tillväxt. Genom vårt långsiktiga engagemang och personliga service säkerställer vi att både våra kunder och kandidater får den bästa möjliga matchningen.
Som kund eller medarbetare hos Autorekrytering kommer du snabbt att märka vårt personliga engagemang och vår långsiktighet. Våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping gör det möjligt för oss att täcka stora delar av Sverige samtidigt som vi håller oss uppdaterade på den lokala marknaden.
Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Teo Sandahl på Teo.sandahl@autorekrytering.se
Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan ansökningsdatum löpt ut.
