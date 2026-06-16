Aktivt mobilt hunddagis söker personal!
Canis natura AB / Djuruppfödarjobb / Nacka Visa alla djuruppfödarjobb i Nacka
2026-06-16
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Vi söker efter ny personal!
Canis natura är i grund och botten ett mobilt hunddagis (men vi har flera olika verksamheter inom hund i samma företag).
Nu söker vi ny personal till vårt aktiva mobila hunddagis. Arbetet passar dig som: klarar av att köra skåpbil, är aktiv & i god form att klara av stundvis tungt arbete, uppskattar att vara ute i alla olika väder, är bekväm med kundkontakt, älskar hundar och jobbar med positiv förstärkning.
Jobbet innebär att du hämtar hundar från deras hem, möter upp resterande personal i vårt rasthägn för daglig aktivering av hundarna. Skötsel av hundarna (tex kloklipp, tandvård mm förekommer). Hundarna lämnas sedan hem igen på eftermiddagen. Arbetet är intensivt men roligt - finns även möjlighet att kombinera med olika arbetsuppgifter vi erbjuder inom företaget.
Då vi har en stor härlig flock hundar som främst umgås lösa tillsammans, så ställer vi krav på de vi anställer. Du behöver ha erfarenhet av arbete med hundar, utbildning är även högt meriterande! I företaget har vi i personalen varit allt från hundbeteendeutredare, till hundskötare, hundinstruktör eller hundfrisör. Det är även ett krav att du som söker tjänsten har körkort för manuell bil!
Vi söker främst någon som kan tänka sig att arbeta heltid - men tar gärna även emot ansökningar för deltidstjänst.
Arbetet är i Saltsjö-Boo. Vi har en lokal men tjänsten innebär hämtning/lämning från kunders hem, och rastningen sker i vårt stora rasthägn i Kummelnäs. Vi ser gärna att du inte bor alltför långt bort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: canisnatura@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PERSONAL SÖKES: hunddagis". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Canis natura AB
(org.nr 559275-2462)
Sprängarvägen 10 (visa karta
)
132 38 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9966953