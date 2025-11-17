Sjuksköterskeassistent
2025-11-17
Vill du tillbringa din sommar i en härlig sommarstad?
Läser du till sjuksköterska och är intresserad av att få känna på arbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården? Då är du precis den vi söker inför sommaren 2026!
Om du går termin 4 eller 5 på sjuksköterskeprogrammet, eller är van undersköterska och genomfört minst termin 3 när sommaren börjar vill vi gärna höra ifrån dig!
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling - genom det goda mötet. Här får du oavsett vilken verksamhet du arbetar i närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Vi är en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som assistent arbetar du tillsammans med våra sjuksköterskor och får ett delegerat ansvar för vissa uppgifter inom hälso- och sjukvård. Det kan handla om blodprovstagning, kontroll av vitalparametrar, omläggningar, administrativa arbetsuppgifter med mera. Under hela sommaren kommer det att finnas erfarna sjuksköterskor på plats som arbetar i team tillsammans med dig som assistent. Du kommer att få möjlighet till upplärning i de moment du kommer hantera under sommaren för att sedan kunna utföra dem självständigt med stöd vid behov av sjuksköterska.
Tjänsten sträcker sig över sommarmånaderna (Juni, Juli, Augusti), mer exakta datum kommer vi överens om inför starten.
Vi söker dig som:
Studerar till sjuksköterska. Du går termin 4 eller 5 på sjuksköterskeprogrammet, eller är van undersköterska och har läst minst termin 3 på sjuksköterskeprogrammet.
Du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska.
Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter, är flexibel och har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du samarbetar väl med andra och har förmåga att möta människor med olika bakgrund och behov. Du kan sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över deras känslor, och bemöter varje individ med professionalitet och empati.
B-körkort är ett krav då arbetet innebär resor runt om i kommunen.
Vi behandlar ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit och ber dig därför skicka in din ansökan där, digitalt. Skulle du stöta på hinder med din ansökan vänligen följ kontaktuppgifter i annonsen. Intervjuer och rekrytering sker löpande under ansökningsperioden.
Vi välkomnar samtal från kandidater men undanber kontakt som avser hjälp med rekrytering eller marknadsföring.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur vi är som arbetsgivare på Jobba i Hjo kommun - Hjo kommun (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/).
Vill du veta hur det är att leva och bo i Hjo kika gärna in på livetiskaraborg.se enligt länken: Hjo (https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo) Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo kommun
