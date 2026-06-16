Sjuksköterska Vårdcentralen Ellenbogen
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-06-16
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Information om arbetsplatsen
Vår arbetsplats karaktäriseras av värme, omtanke, humor och att vi arbetar nära varandra. Vi har ett lärande förhållningssätt och utvecklas ständigt mot förbättrad kvalitet i vårt omhändertagande av patienter.
Snapperupsgatan 12, MalmöPubliceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska till vår mottagning.
Detta innebär mycket arbete med telefontriage av sedvanliga oselekterade primärvårdspatienter.
Du kommer utöver detta arbeta på vår "Lättakut", där vidare triagering sker i nära samarbete med läkare.
Du förväntas kunna ta egna beslut och färdigbehandla när så är möjligt.
Tidigare erfarenhet av primärvård är en fördel men inget kravKvalifikationer
Leg. sjuksköterskaDina personliga egenskaper
Vi sätter stor vikt vid att du passar in i gruppen, att du tar ansvar och är konstruktiv.
Din samarbetsförmåga är avgörande och du behöver ha en hög arbetskapacitet.
Lite humor är en stor fördel.
Övrig information
Tjänstgöringsgrad kan vi diskutera. Vi kommer hålla intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan slutdatum för annonsen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Snapperupsgatan 12, plan 4, Vån 4 (visa karta
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211 35 MALMÖ Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Skåne, Vårdcentralen Ellenbogen Jobbnummer
9966897