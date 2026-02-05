Sjuksköterska till LSS
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Här får du chansen att bidra med din kompetens i en flexibel roll där varje dag bjuder på nya utmaningar. Varmt välkommen med din ansökan!Vi har vår arbetsplats på Fyrisborgsgatan 1 och härifrån åker vi ut på hembesök i gruppbostäder och servicebostäder. Här finns omsorgsnämndens legitimerade personal på samma våningsplan. De gemensamma lokalerna ger unika möjligheter till samarbete, kontakter, stöd och utvecklingsarbete inom såväl som mellan professionerna. Den gemensamma lokalen och närheten till kollegorna underlättar då vi träffas i professionsgrupper, olika arbetsgrupper och för gemensam utveckling/utbildning.Vårt arbetstidsmått är 38,15 timmar/vecka och arbetstiderna förläggs måndag till fredag kl. 07.00-16.00 samt helgarbete var nionde helg.Beskrivning av arbetsuppgifterSom sjuksköterska hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med patienten i centrum bidra med din kompetens, kunnande och engagemang. Din roll kommer innebära arbete med varierande arbetsuppgifter inom ditt område. I arbetet som sjuksköterska kommer du att arbeta med bedömningar, behandling och handledning till omvårdnadspersonal på gruppbostad/servicebostad inom LSS.Till dina mer konkreta arbetsuppgifter ingår att:* utföra HSL insatser samt utvärdera behandlingsresultat.* ordinera omvårdnad* handleda och delegera HSL uppgifter till omvårdnadspersonal.* läkemedelshantering* delta i teamsamverkan kring patientSom sjuksköterska planerar du dina dagar efter patienternas behov och arbetar i team tillsammans med övriga sjuksköterskekollegor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och verksamhetschef. Det finns ett gott stöd i gruppen. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbeta med dina kollegor.KvalifikationerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser även att du har arbetat minst två år som sjuksköterska och det är meriterande om den erfarenheten är från kommunal hemvård. Arbetet kräver att du behärskar svenska i tal och skrift. Ytterligare så behöver du B-körkort då arbetat kan kräva att du behöver förflytta dig med bil.Som person ser vi att du är självständigt och flexibel. Du kommer ha ett stort kontaktnätverk vilket innebär att du kommer behöva samarbeta med fler olika människor. Vidare har du förmåga att sätta sig in i någon situation för att få förståelse för brukarens situation för att kunna ge bästa hjälp.UpplysningarHar du frågor om tjänsten, kontakta: T.f Verksamhetschef Linnea Samuelsson, 018-72 63 703.
Facklig företrädare: Vårdförbundet Kristian Hjertén, 018-67 70 47
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 86.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
