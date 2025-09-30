Sjuksköterska till ECT-enheten
Vill du arbeta i framkant med hjärnstimuleringsbehandlingar inom psykiatrin?
Om verksamheten
ECT-enheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder specialiserad vård för patienter med svåra psykiska sjukdomstillstånd där hjärnstimulering kan ha mycket god effekt.
Hos oss ges bland annat elektrokonvulsiv behandling (ECT) och repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). Vi befinner oss dessutom i en spännande fas där nya hjärnstimuleringsmetoder, såsom ketaminbehandling, håller på att utvecklas och implementeras i vår verksamhet. Vårt mål är att integrera hjärnstimuleringsbehandlingar i den psykiatriska vården, tillsammans med öppenvård och slutenvård, för att erbjuda patienten en sömlös och personcentrerad vård.
ECT-enheten är en del av Psykiatri Affektiva och är den enda enheten inom Sahlgrenska som ger rTMS. Vi tar emot patienter både från öppen- och slutenvården i Göteborgsområdet. Patientgruppen består främst av personer med svår depression, bipolära sjukdomstillstånd, postpartumpsykos och andra komplexa psykiatriska tillstånd.
På enheten arbetar idag specialistsjuksköterskor och specialistläkare i psykiatri med lång erfarenhet, och du blir en del av ett välfungerande och engagerat team som arbetar tätt tillsammans för att erbjuda högspecialiserad vård.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på ECT-enheten har du ansvar för både den psykiatriska och somatiska omvårdnaden i samband med behandlingar. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förberedelse, genomförande och uppföljning av behandlingar med ECT och rTMS.
Mottagningsarbeten i öppenvård, exempelvis bedömningar inför behandling och kortare uppföljningar.
Att delta i behandlingsarbetet tvärprofessionellt med läkare och undersköterskor både från psykiatrin och anestesikliniken.
Dokumentation och registrering i kvalitetsregister och andra administrativa uppgifter.
Vad vi erbjuder
En arbetsplats i framkant av psykiatrisk behandling, där du får arbeta med avancerade metoder som gör stor skillnad för patienter.
Arbetstid förlagd till dagtid måndag-fredag, med möjlighet till flextid.
En trygg introduktion och kontinuerlig handledning från erfarna kollegor.
Kompetensutveckling genom utbildning, nationella och internationella konferenser samt möjlighet till forskning om intresse finns.
Ett stöttande teamklimat och en arbetsmiljö som präglas av engagemang, samarbete och patientsäkerhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för psykiatrisk vård och avancerad behandling.
Vi tror att du är:
Engagerad och nyfiken på att utveckla din kompetens inom hjärnstimuleringsbehandlingar.
Trygg i patientnära arbete och kan behålla lugnet i känslomässigt påfrestande situationer.
Samarbetsinriktad, flexibel och pedagogisk.
Beredd att möta patienter med respekt och professionalitet, även i komplexa vårdsituationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete där du både kan växa i din profession och vara med och forma framtidens psykiatriska behandlingar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
