Sjuksköterska till Dialysmottagningen, Sollefteå
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sollefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Sollefteå
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
På Dialysmottagningen arbetar sjuksköterskor tillsammans med läkare och undersköterskor. Tillsamman arbetar vi för att patienten ska få optimal dialysbehandling med patienten i centrum. Vi är en liten arbetsgrupp med mycket skratt och glädje. Här har vi en kamratlig, trevlig och kollegial anda. Vårt schema skapar stora möjligheter för fritid och flexibilitet. Patienterna får dialys under dagtid vilket förlägger arbetstiden till dagpass, i dagsläget måndag till lördag.
Dialysmottagningen i Sollefteå är under utveckling med uppbyggnad av njurmottagning. Vill du tänka nytt och bidra till framtidens lösningar? Då är det dig vi söker! Som sjuksköterska hos oss har du chansen att vara med och utveckla Nära Vård med ett personcentrerade arbetssätt i ett multiprofessionellt team.
Vi söker nu dig som är legitimerad sjuksköterska till oss! Både du som är erfaren sjuksköterska och du som är ny i din yrkesroll kan bidra till vår verksamhet. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde omgående enligt överenskommelse.
Sjuksköterska till Dialysmottagningen, SollefteåPubliceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss tar du ansvar för 2-3 patienter under arbetsskiftet. Du är även PAS för cirka 3 patienter. Dina arbetsuppgifter innefattar:
Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska, bland annat att ge dialysbehandling
Hos oss finns möjlighet till kompetensutveckling. När du börjar hos oss får du en introduktion och är du nyutbildad deltar du även i vårt fördjupade introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor som pågår under ditt första år hos oss. I introduktionsprogrammet ingår både praktiskt träning, teori samt grupphandledning. Du skolas in under lugna förhållanden av erfarna sjuksköterskor i den takt vi tillsammans kommer överens om.
Vi tillämpar individuell lönesättning och individuella scheman.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande för tjänsten om du
Har arbetslivserfarenhet inom dialys
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Stabil
Samarbetsförmåga
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2025:099". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Emma Lassen Molander +4662019081 Jobbnummer
9589253