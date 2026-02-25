Sjuksköterska strålbehandling
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Kalmar Visa alla sjuksköterskejobb i Kalmar
2026-02-25
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Nu finns möjligheten att börja arbeta som sjuksköterska på strålbehandlingen i Kalmar.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete där onkologisk omvårdnad och högteknologisk vård utgör grunden för sjuksköterskans arbetsuppgifter. På strålbehandlingen arbetar vi i tvärprofessionella team och allas insats är viktig för patienten. Vi har patienten i fokus och utveckling sker ständigt för att ge bästa möjliga vård. Här arbetar en trygg arbetsgrupp med mycket kunskap och erfarenhet inom onkologi och strålbehandling. Vi har i dagsläget två acceleratorer, en CT samt dosplanering. Arbetet är patientnära med behandling vid strålaccelerator samt information och samtal med onkologipatienter och deras närstående.
Nya metoder för strålbehandling är under ständig utveckling vilket gör arbetsplatsen till en spännande och stimulerande arbetsplats med möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns möjlighet att arbeta med olika typer av ansvarsområden.
Under 2026 kommer ett helt nytt onkologihus invigas med bland annat två helt nya strålacceleratorer.
Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag.
Urval och intervjuer genomförs löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Om dig
Vi söker dig som är specialistutbildad sjuksköterska med inriktning strålbehandling men även du som sjuksköterska/röntgensjuksköterska med intresse för strålbehandling är välkommen att söka och kommer då att erbjudas utbildning. Utbildningen sker på distans i samarbetet med Lunds universitet. Du behöver ett genuint intresse för medicinteknisk utrustning för att trivas bra hos oss då strålbehandlingen är en teknisk enhet. Onkologin är under snabb utveckling vilket kräver att du som söker har intresse för och är positiv till förändringar.
Du är lugn, trygg, flexibel och har en förmåga att prioritera och fatta egna beslut. Du har lätt för att samarbeta med andra eftersom en stor del av arbetet sker i nära samarbete med andra sjuksköterskor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Vår verksamhetsidé är att ge länets invånare högkvalitativ, patientsäker och nära onkologisk vård. Onkologiska kliniken och strålningsfysik är sedan januari 2015 en länsklinik med verksamhet vid Onkologiska dagvården på Västerviks sjukhus samt vid Länssjukhuset i Kalmar. Vi har en mycket välfungerande verksamhet med god ekonomi och det viktigaste av allt - nöjda patienter. Vi har en traditionell organisation i regionen med korta beslutsvägar och möjlighet att själva påverka utvecklingen och vårt arbetssätt.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Christina Delborn, Avdelningschef 010-3583413 Jobbnummer
9764107