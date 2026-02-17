Sjuksköterska Spsv & Asih
Rehabhotellet Sthlm AB / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-02-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rehabhotellet Sthlm AB i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du göra verklig skillnad för människor i livets mest betydelsefulla skeden?
Vi söker nu en sjuksköterska till SPSV och en sjuksköterska till ASIH
Hos oss inom ASIH och Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att ge varje patient de bästa möjliga dagarna, oavsett hur många de är.
I teamet arbetar vi nära varandra och med helhetsperspektiv, där varje möte och insats är av största betydelse. Som sjuksköterska hos oss får du använda hela din kompetens; från avancerad medicinsk behandling till stödjande samtal som gör skillnad på riktigt. Tillsammans utvecklar vi vården och hittar hållbara, mänskliga lösningar i en miljö präglad av omtanke, kvalitet och professionell stolthet.
Det här är platsen för dig som vill växa, bidra och samtidigt komma närmare det som är vårdens kärna, livet självt.
Vi finns i och utgår från lokaler på Gamla Karolinska sjukhuset. Bedriver både ASIH och SPSV, med verksamhet dygnet runt.
Vi söker dig som är
Legitimerad sjuksköterska eller distriktssjuksköterska.
Har ett genuint och stort intresse för palliativ vård respektive ASIH
Flytande i svenska, både i tal och skrift.
Personliga egenskaper vi värdesätter högt:
Förmåga att prioritera och vara lösningsfokuserad.
Ser möjligheter i förändringar och har ett starkt driv.
Ger ett empatiskt och gott bemötande till patienter och anhöriga.
Har idéer och vilja att leda, utveckla och forma verksamheten mot företagets mål.
Meriterande: Vidareutbildning och relevant erfarenhet är ett plus, men störst vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Söker du ett meningsfullt steg i din sjuksköterskekarriär? Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag: info@rehabhotellet.com
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@rehabhotellet.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rehabhotellet Sthlm AB
(org.nr 556893-3575), https://www.rehabhotellet.se/
Karolinska Vägen 22 (visa karta
)
171 64 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9748614