Sjuksköterska mobila teamet
2025-11-28
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vuxenpsykiatriska mobila teamet
Vi har behov av att rekrytera en ny medarbetare.
Vår ambition är att erbjuda och skapa förutsättningar för ett stimulerande, spännande och intressant arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Vuxenpsykiatri mottagningen ses som basen i den specialistpsykiatriska verksamheten där målet är att, så långt som möjligt, utreda, diagnostisera, behandla och rehabilitera i patientens närmiljö. Målgruppen är i första hand personer som har behov av psykiatrisk specialistvård för exempelvis depression, bipolär sjukdom, personlighetsstörning, ångesttillstånd, samsjuklighet d v s psykisk störning/sjukdom med samtidigt missbruk/beroende samt utredning och behandling av ADHD. Vi utvecklar fortlöpande vården med nya metoder och har fått tillskott för att kunna erbjuda patienterna rätt insatser.
Du kommer till en verksamhet med väl inarbetade kollegor och en god arbetsgemenskap. Vi är uppdelade i team, bestående av läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, och sekreterare. Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i mobila teamet erbjuder du vård och behandling i patientens närmiljö som ett alternativ eller komplement till sjukhusvård. Syftet är att ge stöd och rådgivning för att underlätta vid permissioner, nyinsjuknande eller försämring. Teamet gör även bedömningar.
Du arbetar även med råd och stöd till närstående samt att ge konsultinsatser till övriga vårdgivare. Insatserna sker utifrån uppdragsanmälan, de kan vara akuta eller planerade men är alltid tidsbegränsade.
Arbetstid
I det mobila akutteamet arbetar man mellan klockan 16.00-02.00 och vissa dagar 14:30-02:00 och har tjänstgöring varannan helg. Teamet är tillgängligt alla dagar året om. Grundbemanningen utgörs av två sjuksköterskor. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning och erfarenhet från psykiatrisk verksamhet är meriterande. Arbetet kräver att du har en personlig mognad, har vana och tycker om att arbeta självständigt och att snabbt kunna ta egna beslut. Du bör vara stresstålig och kunna klara av ett högt arbetstempo med "många bollar i luften".
Vi förutsätter att du är strukturerad, tydlig, ordningsam och flexibel samt har en vilja och intresse av att arbeta och ingå i ett team. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter egenskaper såsom flexibilitet och god social kompetens där humor, framåtanda och positivt tänkande är en klar merit.
På sikt erbjuder vi möjlighet att gå utbildning till specialistsjuksköterska. Övrig information
Intervjuer kommer att göras fortlöpande under ansökningstiden.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
