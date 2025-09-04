Sjuksköterska, Medicin 7, Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177 samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Medicinsk och geriatrisk klinik i Skellefteå är en av sjukhusets största kliniker med cirka 300 medarbetare. Klinikens vårdplatser är fördelade utifrån medicinska och geriatriska inriktningar. Huvuddelen av inläggningarna är akuta och sker via akutmottagningen. Öppenvårdsverksamheten består av medicin-, geriatrik- och dialysmottagningarna. Inom medicinmottagningen finns också dagvårdsverksamheter samt fysiologiskt laboratorium. Inom kliniken finns också en forskningsenhet vilket är unikt för ett länsdelssjukhus.
Vi söker nu sjuksköterskor till avdelning 7 på Medicinsk och geriatrisk klinik i Skellefteå. Vår huvudsakliga inriktning är diabetes, njursjukdomar och hematologi. Samtidigt har vi ett nära samarbete inom kliniken, vilket innebär att du även kan möta patienter med andra diagnoser. Vi arbetar enligt en arbetstidsmodell - en modifierad 3-3-modell - som skapar goda förutsättningar för återhämtning och balans mellan arbete och fritid.
Hos oss värdesätter vi en arbetsmiljö där vi trivs tillsammans och känner arbetsglädje. Frågor som rör arbetsmiljö, kompetensutveckling och vårdens utveckling är ständigt aktuella och prioriterade. Vårt mål är att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och veta att deras insats är viktig - varje individ spelar en avgörande roll i vårt gemensamma arbete.
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I rollen får du en viktig och varierad roll där du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor från olika yrkesgrupper. Som sjuksköterska hos oss är du en nyckelperson i samarbetet med patienten och dennes närstående, där du ansvarar för att bedöma, planera, genomföra och följa upp omvårdnaden alltid med patientens behov och resurser i fokus.
Tjänsten innebär arbete dag, kväll, helg och natt.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med intresse inom det medicinska och geriatriska området på avdelningsnivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på vårdavdelning inom dessa områden eller annan akut verksamhet.
Som person har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team, samtidigt som du är trygg i att fatta egna beslut och arbeta självständigt. Du är flexibel, lyhörd och har en förståelse för människors olikheter och behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
