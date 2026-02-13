Sjuksköterska, IVA, Lycksele
2026-02-13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele sjukhus är ett litet, modernt och välutrustat akutsjukhus med förlossningsverksamhet. Upptagningsområdet är Västerbottens inland och fjälldistrikt. Vill du bo nära naturen är Lycksele svårslaget! Området, som har 40 000 invånare, är till ytan lika stort som Schweiz.
IVA ingår i Kirurgiskt centrum Södra Lappland. Här ingår också operationsavdelning, centralsteril, anestesi, kirurgmottagning och kirurgavdelning. Tillsammans ansvarar vi för intensivvård inklusive HIA, postoperativ vård och anestesi. Vi bemannar också länets ambulanshelikopter. Vi har ett gott arbetsklimat och ca 40 medarbetare i olika professioner.
Vi har många idéer och är ständigt på tå för att tillvarata ny kunskap och utveckla vår verksamhet. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I tjänsten ansvarar du för vården av intensivvårdspatienter med svikt i sina vitala funktioner med anledning av operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd. Då vi vårdar patienter av många kategorier utvecklas vår kunskap till en unik och bred kunskapsbas. Du har ett nära samarbete med övriga profession som tillsammans utgör ett team runt patienten och anhöriga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för intensivvård.
Du har gärna några års erfarenhet med ett tydligt uttalat mål om att söka vidareutbildning inom området. Din introduktion anpassas efter dina kunskaper och tidigare erfarenheter.
Erfarenhet från arbete vid intensivvårdsavdelning är meriterande, liksom erfarenhet av akutsjukvård. Du har förmågan att prioritera, är flexibel och ansvarstagande. Du har samarbetsförmåga och ser vinster i teamarbete samtidigt som du besitter förmågan att arbeta självständigt. Du medverkar också aktivt till en god arbetsmiljö.
