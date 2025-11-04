Sjuksköterska halvtid
Om Salstad Gästhem
Salstad Gästhem AB ligger utanför Grästorp mot Vänersborg. Gästhemmet är etablerat inom psykiatrin sedan 1968. Salstad Gästhem har varit verksamt inom psykosrehabilitering sedan 1979.
Gästhemmets helhetsyn skapar kontinuitet och trygghet för våra gäster och deras anhöriga i såväl integrerad behandling som medelsförvaltning av enskilda gästers ekonomi och tillgångar i samarbete med god man och under tillsyn av överförmyndare.
Om verksamheten
Vi erbjuder korttidsplatser, växelvårdsplatser och boende med särskild service samt bedriver integrerad psykiatri.
Salstad Gästhem samarbetar med andra vårdenheter runt om i regionen såsom vårdcentraler, närliggande sjukhus samt kommunernas socialtjänster och överförmyndare.
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar vi i ett kvalitetsledningssystem med dokumenterade rutiner/system vilket förutsätter noggrann dokumentation i dess system.
Vi anlitar konsultläkare inom forskning/utveckling som ger gästhemmet viktiga synergieffekter i sitt behandlingsarbete. Konsultläkaren utför rondarbete och utbildning till samtlig personal på gästhemmet.
Bolaget verkar för en rök- drogfri miljö samt arbetar i behandling och motivation för självtillit och resursbevarande livsstil.
Vi söker nu omgående en sjuksköterska på 50% till vårt vårdteam till Salstad Gästhem AB. Du behöver inte ha omfattande erfarenhet men en stark vilja att jobba långsiktigt med våra gäster samt ha en relevant utbildning som sjuksköterska. Vi söker alla åldrar och även gärna en pensionerad sköterska. Vi kan erbjuda dig att ingå i ett engagerat och positivt arbetslag, styra dina egna arbetstider i den mån det fungerar och arbeta i en mycket trevlig miljö.
Ansök gärna via mail men du är också välkommen att komma med frågor per telefon till HR Linda Dohs på 072-7244724.
