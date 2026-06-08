Sjuksköterska / Företags sjuksköterska
Företagshälsa Direkt i Mellansverige AB / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-06-08
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Vill du arbeta nära kunderna, med stor frihet och variation i vardagen?
Företagshälsa Direkt växer och söker nu en engagerad och driven sjuksköterska/företagssköterska som vill vara med och utveckla framtidens företagshälsovård.
Vi är en modern och flexibel företagshälsa med verksamhet i Mellansverige. Genom vår mobila vårdenhet och vår klinik hjälper vi företag att skapa friska, hållbara och välmående arbetsplatser.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som företagssköterska hos oss ingår du i ett medicinskt team med andra sjuksköterskor, läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsmiljöspecialister.
Arbetet består bland annat av:
Hälsokontroller och medicinska undersökningar
Provtagning och funktionsundersökningar
Hälsosamtal och livsstilsrådgivning
Alkohol- och drogtester
Arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller
Kundbesök ute på företag
Dokumentation och journalföring
Deltagande i rehabiliterings- och arbetsmiljöinsatser
En stor del av arbetet sker ute hos kund i vår mobila vårdenhet, vilket innebär resor inom regionen.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har B-körkort
Har god datorvana
Behärskar svenska i tal och skrift
Är serviceinriktad och professionell i mötet med kunder och medarbetare
Trivs med att arbeta självständigt
Har god samarbetsförmåga
Meriterande
Vidareutbildning till företagssköterska
Erfarenhet från företagshälsovård
Erfarenhet av hälsokontroller och medicinska kontroller i arbetslivet
Erfarenhet av spirometri, audiometri och EKG
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete
Stor frihet under ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett engagerat team med korta beslutsvägar
Möjlighet till vidareutbildningÖvrig information
Tjänsten innebär resor i tjänsten och vid vissa tillfällen kan övernattning på annan ort förekomma.
Arbetstid, övertidsersättning, resor och övriga anställningsvillkor följer gällande kollektivavtal.
Om Företagshälsa Direkt
Företagshälsa Direkt är en modern företagshälsa som kombinerar klinikverksamhet med en mobil vårdenhet. Vi hjälper företag med bland annat hälsokontroller, arbetsmiljöarbete, rehabilitering, utbildningar och medicinska kontroller.
Vår vision är att göra företagshälsovård tillgänglig där kunderna finns – direkt på arbetsplatsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: stefan@foretagshalsadirekt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JOBB 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Företagshälsa Direkt i Mellansverige AB
(org.nr 559404-1989)
Angelgatan 11 (visa karta
)
703 41 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Stefan Keventer stefan@foretagshalsadirekt.se 0725555640 Jobbnummer
9952468