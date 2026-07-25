Servicechef till Elektroverkstaden AB
NearYou Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Kalmar Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Kalmar
2026-07-25
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, Borgholm
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-25Om företaget
Elektroverkstaden AB eller som vi också kallas Elmotorexperten är en av sydöstra Sveriges ledande aktörer inom service, reparation och underhåll av elmotorer, pumpar, växlar, kompressorer och annan industriell utrustning. Med lång erfarenhet, hög teknisk kompetens och starkt kundfokus hjälper vi industriföretag att skapa en driftsäker och effektiv produktion.
Här blir du en del av ett företag där värderingarna kunniga, engagerade och problemlösare inte bara är ord – de beskriver hur vi möter våra kunder, hur vi samarbetar i vardagen och hur vi hittar lösningar när utmaningarna är som störst.
Tillsammans bildar de vår gemensamma riktning: vi är kunniga och engagerade problemlösare.
Läs gärna mer om oss: https://elektrov.se/
Tjänstebeskrivning
Vill du leda en serviceorganisation där teknik, människor och kundnytta möts på riktigt? Nu söker Elektroverkstaden AB en Servicechef som vill ta en central roll i att utveckla verksamheten vidare – nära kunderna, nära medarbetarna och nära den dagliga driften. Välkommen med din ansökan!
Som Servicechef får du en central och verksamhetsnära roll med ansvar för att leda och utveckla Elektroverkstadens serviceorganisation. Du har ett helhetsansvar för att skapa en trygg, effektiv och kundorienterad verksamhet där kvalitet, lönsamhet och medarbetarengagemang går hand i hand.
Du leder cirka 15 medarbetare på fält och verkstad och till din hjälp har du två arbetsledare. Med ett coachande och närvarande ledarskap skapar du engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för teamets fortsatta utveckling samtidigt som du har förståelse för verksamhetens vardag och utmaningar.
Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativ närvaro. Som medlem i ledningsgruppen bidrar du till företagets långsiktiga utveckling samtidigt som du ansvarar för planering och koordinering av serviceuppdrag, personal- och arbetsmiljöfrågor, ekonomisk uppföljning samt utveckling av arbetssätt och processer. Du har förmågan att se helheten och driva verksamheten framåt, samtidigt som du är en prestigelös ledare som finns nära verksamheten och bidrar där det behövs.
En viktig del av uppdraget är att vidareutveckla serviceerbjudanden, serviceavtal och framtida servicekoncept detta i nära samarbete med övriga delar av organisationen. Rollen omfattar även kundbesök, garanti- och goodwillärenden samt utveckling av företagets underhållsprogram. Du får en nyckelroll i att stärka kundupplevelsen, bygga långsiktiga relationer och bidra till Elektroverkstadens fortsatta utveckling.
Tjänsten är placerad i Kalmar och du rapporterar direkt till VD.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik, ledarskap och affärsutveckling. Du har erfarenhet från industri-, service- eller underhållsverksamhet och är van att leda människor mot gemensamma mål. Du känner dig lika bekväm i strategiska diskussioner som i operativa frågor och har förmågan att omsätta idéer till praktiska resultat.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en teknisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå, alternativt motsvarande erfarenhet från arbetslivet. Du har erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare samt en god förståelse för ekonomi, budget och verksamhetsuppföljning. Vidare har du ett starkt kundfokus, god kommunikativ förmåga och trivs i en roll med många kontaktytor. God datorvana och B-körkort är ett krav.
Som person är du en trygg och inspirerande ledare som skapar förtroende och engagemang omkring dig. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat, tar ansvar och driver frågor framåt med både affärsmässighet och ett stort engagemang. Samtidigt är du prestigelös, relationsskapande och har förmågan att bygga långsiktiga relationer med såväl kunder som medarbetare.
Vad erbjuder vi dig?
Hos Elektroverkstaden får du möjligheten att bli en nyckelspelare i ett välrenommerat företag med stark lokal förankring, hög teknisk kompetens och korta beslutsvägar. Här får du arbeta i en miljö där kunnande, engagemang och problemlösning präglar vardagen. Du får vara med och utveckla både människor, arbetssätt och kundrelationer – i ett företag där din närvaro, ditt ledarskap och din förmåga att skapa förtroende blir avgörande för fortsatt framgång.
Välkommen att utvecklas tillsammans med oss!
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Terése S Carlstedt på telefon 0734-666 884 eller e-post terese.carlstedt@nearyou.se
.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se,
senast söndagen den 16 augusti 2026. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledningen av den nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Kaggensgatan 17 (visa karta
)
392 32 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elektroverkstaden AB Kontakt
Terése S Carlstedt terese.carlstedt@nearyou.se 0734666884 Jobbnummer
10011428