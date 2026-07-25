Erfaren cafépersonal till Solros Crêperie på Södermalm
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Erfaren cafépersonal till Solros Crêperie på Södermalm – 75 % (möjlighet till 100 %)Publiceringsdatum2026-07-25Om företaget
Solros Crêperie är ett litet, familjärt café på Hornsgatan 29B mitt på Södermalm. Vi gräddar crêpes på beställning, brygger riktigt kaffe och ger både stammisar och nyfikna besökare ett varmt välkomnande. Hos oss står gästen alltid i centrum – vi tror på äkta gästvänlighet, ett leende och den lilla omtanken som får någon att komma tillbaka.
Nu söker vi en erfaren medarbetare som vill vara med under en intensiv och rolig sommar – och framåt.
Om rollen
Som cafépersonal hos oss gör du allt som får ett café att snurra: tar hand om gäster i kassan, brygger och gör espresso, gräddar och serverar crêpes, håller rent och fräscht och ser till att stämningen är välkomnande. Tempot är högt, särskilt sommartid, och du trivs med att ha många bollar i luften.
Tjänsten är på 75 % med start omgående, och det finns goda möjligheter att gå upp till 100 % längre fram.
Vi söker dig som
– har erfarenhet av café, servering eller liknande servicearbete
– har vana vid kaffe/espresso och kassa
– talar svenska och gärna engelska
– är stresstålig, noggrann och gillar högt tempo
– är en lagspelare med genuin servicekänsla och ett leende till hands
Meriterande
– erfarenhet av crêpes eller enklare matlagning
– kunskaper i fler språk
– lokalkännedom om Södermalm
Vi erbjuder
– en varm, familjär arbetsplats med hjärtat på Söder
– ett tydligt sätt att jobba ("Solros-sättet") som gör din vardag enklare
– möjlighet att växa i rollen och öka din tjänstgöringsgrad
Anställning & ansökan
Omfattning: 75 % med möjlighet till 100 %. Start omgående. Lön enligt överenskommelse.
Ansökan: Skicka CV och några rader om dig till jobb_solroscreperie@yahoo.com
Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person – vänta inte med din ansökan!
Adress: Solros Crêperie, Hornsgatan 29B, Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb_solroscreperie@yahoo.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solros Creperie AB
(org.nr 559441-9383)
Hornsgatan 29B (visa karta
)
118 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Solros Creperie Jobbnummer
10011421