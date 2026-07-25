Lagermedarbetare för extrajobb till läkemedelsjätte i Malmö
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-07-25
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Söker du ett meriterande jobb att ha vid sidan om studierna? Har du lite erfarenhet av att arbeta i lager och innehar truckkort? Då kan det vara dig vi söker för tjänsten som lagermedarbetare! Start är omgående, så skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-25Om tjänsten
Academic Work söker nu dig som vill arbeta som lagermedarbetare hos en av världens ledande och största tillverkare av peptider och tillverkar över en tredjedel av alla peptidläkemedel i världen. Sverigeproduktionen finns i Limhamn och det är dit vi söker en lagermedarbetare.
Du erbjuds
Ett meriterande extrajobb
En grundlig upplärning och utbildning
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare kommer du sköta och kontrollera hanteringen av lagret, i samarbete med övriga kollegor i supply-chain teamet samt i tätt samarbete med PolyPeptides produktion. Du kommer till exempel att, byta behållare för lösningsmedel, kontrollera tömningar av waste tankar och plock av utensilier till produktionen.
Vi söker dig som
Studerar på eftergymnasial nivå och har minst 1.5 år kvar av dina studier
Innehar både truckkort A, B samt körkort B
Talar och skriver svenska samt engelska obehindrat för intern kommunikation och dokumentation
Kan jobba minst 2 dagar i veckan under terminerna samt högtider och heltid i sommar
Det är meriterande om du har erfarenhet av lagerarbete.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstolerant
Ansvarstagande
Energisk
Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Under terminerna beräknas du jobba ca 2 dagar i veckan, arbetet sker på vardagar och helger, både under dagstid och kvällstid. Även arbete under ledigheter, där du ska kunna jobba heltid i sommar.
Placering: Limhamn, Malmö
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RNGU0Y". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10011429