Stödassistent till Kungsholmens gruppbostäder (vikariat)
Stockholms kommun / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-07-25
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Här kommer du genom att ge stöd och service i det dagliga livet, bidra till att de boende på våra LSS-boenden ska få möjlighet att leva som alla andra. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Vi söker timvikarier till våra LSS- boenden på Kungsholmen som vill vara med och stödja de boende i vardagen på ett strukturerat sätt.
Arbetstiden är schemalagd och förlagd på dag, kväll, helg samt eventuellt natt.
Vi erbjuder
Du kommer att få en gedigen introduktion och ett roligt och meningsfullt jobb centralt beläget på Kungsholmen. Arbetsplatserna är trevliga och fina med närhet till stadens utbud och parker.
Din roll
Du deltar, närvarar och stöttar hyresgästerna i hemmets alla göromål. Även vid inom- och utomhusaktiviteter som exempelvis promenader och olika fritidsaktiviteter. Ditt arbetssätt grundar sig på hyresgästernas färdigheter och utveckling.
I rollen ingår att:
Utföra serviceuppgifter som t ex matlagning, städning, tvätt och inköp.
Utföra stöd med personlig omvårdnad, så som hygien och stöd med på- och avklädning.
Utföra arbetsuppgifter utifrån egenvård samt utifrån delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser.
Dokumentera i verksamhetens dokumentationssystem.
Samverka med den boendes nätverk.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet.
Eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren (exempelvis pågående utbildning inom socialt arbete eller hälso- sjukvård).
Eftersom arbetet innebär mycket muntlig och skriftlig rapportering samt dokumentation, ställer vi krav på svenska samt datorvana på en nivå som uppdraget kräver.
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av arbeta inom LSS
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
Erfarenhet av arbete inom socialpsykiatrin
Erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik (ex. AKK).
Erfarenhet av att skriva social dokumentation.
Vi kommer lägga särskild fokus vid följande personliga förmågor och färdigheter: Som person är du stabil, trygg och har god självinsikt samt agerar professionellt utifrån ditt yrke och din roll, genom att skilja det personliga och professionella. Du har ett engagemang som visar sig i arbetet och sprider sig till andra med en god förmåga att samarbeta med andra. Du anpassar ditt sätt att kommunicera och och följer upp att ditt budskap nått fram. Du är lyhörd och har god förmåga att ta in andra människors perspektiv. Vidare är du positiv, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Visar intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. Här kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida.
Avdelningen för socialtjänst ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt fält- och fritidsverksamhet. Under 2025 kommer ansvaret för parkleksverksamhet övergå till avdelningen. Vid anställning på vissa tjänster inom Socialtjänstavdelningen kan belastningsregister komma att krävas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
100 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Gruppbostäder Kontakt
Rolf Nyström, Vision visionstockholmsstad@fv.vision.se Jobbnummer
10011409