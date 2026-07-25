Taxiförare sökes Uber & Bolt 7-sits (Storbil) i Stockholm

Nännas Transport AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2026-07-25


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Taxiförare sökes – Uber & Bolt 7-sits (Storbil) i Stockholm
Vill du köra en modern 7-sitsig storbil via Uber och Bolt i Stockholm?
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad taxiförare som vill arbeta med persontransporter i en rymlig 7-sitsig bil. Du får möjlighet att köra både privatpersoner och större sällskap, vilket kan ge fler körningar och goda förutsättningar för bra inkomster.

Publiceringsdatum
2026-07-25

Dina arbetsuppgifter
Köra kunder via Uber och Bolt.
Ge professionell service och ett trevligt bemötande.
Säkerställa trygga, säkra och bekväma resor.
Hålla bilen ren och välskött.

Vi söker dig som
Har giltig taxiförarlegitimation.
Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad.
Talar svenska eller engelska.
Vill arbeta heltid eller deltid.

Vi erbjuder
Modern 7-sitsig storbil och 5 sitsig.
Flexibla arbetstider.
Goda förtjänstmöjligheter.
Trevlig arbetsmiljö och stöd från arbetsgivaren.

Arbetsort: Stockholm
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: nannasstockhoolm@yahoo.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nännas".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nännas Transport AB (org.nr 559409-4632)
Postängsvägen 264 (visa karta)
145 52  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10011419

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