Gatu-parkarbetare/Skogsarbetare
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen / Trädgårdsanläggarjobb / Vaggeryd Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Vaggeryd
2026-07-25
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Trivs du med att skapa vackra och tillgängliga utemiljöer för människor att vistas i? Det här jobbet passar dig som tycker om att arbeta praktiskt utomhus med främst skogsarbete men samtidigt ha en känsla för estetik och naturhänsyn.
Vi är ett tiotal anställda på gatu- och parkavdelningen som är en del av tekniska förvaltningen. Gatu- och parkavdelningen arbetsuppgifter innebär att planera skapa en och förvalta en attraktiv miljö för invånare och besökare i kommunen. Avdelningen hanterar ett brett område, allmänna parker, lekplatser, gator, torg, skogar och naturreservat. Gatu-parkavdelningens miljömål, grönstruktur och ekosystemtjänster är i fokus för vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-25Dina arbetsuppgifter
Rollen är inriktad mot skogsarbete där du kommer ha en viktig funktion i samband med röjning och maskinkörning. Arbetet omfattar även övriga arbetsuppgifter inom avdelningen så som trädvård, beskärning, gräs- och häckklippning, ogräsrensning plantering, städning, gatuarbete t.ex vinterväghållning.
Du kommer att arbetar tillsammans med kollegor och i rollen ingår att samordna arbeten och ha nödvändig kontakt med förvaltningar och entreprenörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har naturbruksgymnasium med skogsutbildning alternativt gymnasieutbildning kompletterad med skogsutbildning eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du har gärna flerårig yrkeserfarenhet från skogsarbete samt vana av maskinkörning, traktor, röjsåg, motorsåg.
Vi söker dig som är en lagspelare och tar stort eget ansvar. Du är drivande och initiativrik och arbetar mot våra uppsatta mål hög arbetsmoral och givetvis ett gott bemötande gentemot allmänhet och kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B- körkort för manuell växellåda samt motorsågskörkort A och B är krav. Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Rekryterande chef, Hans Göransson är åter den 17 augusti. Anders Nyström nås från den 6 augusti.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt ö.k.
Arbetstid: Dagtid. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/86". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
(org.nr 212000-0522)
Box 43 (visa karta
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568 21 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Gatu-Parkchef
Hans Göransson +46370678147 Jobbnummer
10011418