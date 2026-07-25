Fasti
Statens Fastighetsverk / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-07-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Fastighetsverk i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Ekerö
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Vill du vara med och bidra till att bevara Sveriges kulturarv i fastigheter som alla har en historia att berätta, då kan just du vara den vi söker.
Fastighetsområde Stockholm Centralt omfattar fastigheter på Skepps- och Kastellholmen, Riddarholmen, Djurgården, Gamla stan, Stockholms observatorium samt Tumba bruk. Våra hyresgäster finns inom både offentlig verksamhet och näringsliv.
Tjänsten
Som fastighetsskötare hos oss får du ett självständigt och varierat arbete. Du utgår från driftkontoret på Tumba bruk, där en stor del av beståndet är bostäder, men kommer även arbeta inom andra delar av fastighetsområdet.Publiceringsdatum2026-07-25Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
Tillsyn och skötsel av byggnader (inkl. SBA)
Felavhjälpande underhåll och reparationer hos hyresgäster
Mätaravläsningar
Hantering av nycklar och parkeringstillstånd
Medverkan, t.ex. vid besiktningar och entreprenadarbeten
Ingen dag är den andra lik och du har en viktig roll i att säkerställa en väl fungerande och professionell förvaltning.Bakgrund
För att bli aktuell för tjänsten ska du ha flerårig erfarenhet av liknade arbetsuppgifter inom fastighetsbranschen, gärna med en fastighetsskötarutbildning i grunden. Du trivs i rollen, men vill vidareutvecklas i ett annat sammanhang. Tjänsten kräver att du har B-körkort.Dina personliga egenskaper
För oss är dina personliga egenskaper viktiga då du ofta är den som våra hyresgäster möter – och därmed en viktig representant för SFV.
Du uppskattar det personliga mötet och gillar att skapa och underhålla goda relationer med såväl hyresgäster, kollegor som entreprenörer. Du är nyfiken och gillar att ta egna initiativ. Att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper ser du som självklart. Då driftkontoret i Tumba bruk normalt bara är bemannat av dig är det viktigt att du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter och självständigt driver ditt arbete framåt. Strukturerat arbetssätt, god datorvana samt ordning och reda är en förutsättning för att du ska lyckas i rollen. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Att arbeta i kulturhistoriska miljöer är något du värdesätter och du har förståelse för de speciella krav som ställs. t.ex. att det finns begränsningar i vad man får göra i våra byggnader.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Pierre Svanberg tfn 010 478 74 55.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på http://www.sfv.se/.
Sista dag att ansöka är 206-08-16
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Placering: Stockholm
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av våra förmåner och hur det är att jobba hos oss på https://www.sfv.se/om-oss/karriar/
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Fastighetsverk
(org.nr 202100-4474), https://www.sfv.se/
103 16 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens fastighetsverk Jobbnummer
10011414