Administratör sökes Bacchua AB
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2026-07-25
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Bacchua AB är ett växande företag med verksamhet inom restaurang, hotell, catering, bygg och bemanning. Vi söker nu en engagerad administratör som vill vara med och utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-25Dina arbetsuppgifter
Som administratör kommer du bland annat att:
Hantera inkommande och utgående e-post.
Registrera och följa upp fakturor och dokument.
Ha kontakt med kunder, leverantörer och myndigheter.
Bistå ledningen med administrativa uppgifter.
Planera möten, bokningar och dokumentation.
Arkivera och organisera företagets handlingar.
Delta i utvecklingen av administrativa rutiner.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande.
God datorvana och erfarenhet av Microsoft Office.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Engelska är meriterande. Ytterligare språk är en fördel.
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
God samarbetsförmåga och servicekänsla.
Anställning
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas).
Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort: Boden.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med stort eget ansvar.
Möjlighet att utvecklas i ett företag med flera verksamhetsområden.
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och värdesätter mångfald på arbetsplatsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
memoli211984@hotmail.com
E-post: memoli211984@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bacchua AB
(org.nr 559387-3465)
Kungsgatan 20 (visa karta
)
961 61 BODEN Jobbnummer
10011413