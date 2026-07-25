Cafémedarbetare sökes på heltid
DET café AB / Butikssäljarjobb / Kiruna Visa alla butikssäljarjobb i Kiruna
2026-07-25
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Vill du arbeta i ett café där service, kvalitet och gott bemötande står i fokus?
DET café har börjat sin resa i september 2024 på bottenvåning i Kiruna stadshus och nu välkomnar vi en engagerad och positiv cafémedarbetare på heltid som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-25Dina arbetsuppgifter
Förbereda och servera kaffe, dryck och enklare mat.
Ta emot beställningar och hantera kassan.
Ge kunder ett trevligt och professionellt bemötande.
Hålla caféet rent, välorganiserat och inbjudande.
Delta i öppning, stängning och dagliga rutiner.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, ansvarstagande och har en positiv inställning.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är flexibel och kan samarbeta väl med andra.
Har goda kunskaper i svenska. Engelska är meriterande.
Erfarenhet från café, restaurang eller serviceyrke är meriterande men inget krav – vi värdesätter rätt inställning och vilja att lära.
Skriv kort om dig till detcafe.kiruna@gmail.com
Tjänsten börjas i september. Lycka till och välkommen in. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: detcafe.kiruna@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DET café AB
(org.nr 559479-3043)
Stadshustorget 1 (visa karta
)
981 30 KIRUNA Jobbnummer
10011427