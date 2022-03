Sjuksköterska Astma/KOL

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg

2022-03-30



Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.2022-03-30Närhälsan Kungssten vårdcentral och BVC ligger vid foten av Älvsborgsbron i Stadsdelen Majorna-Linné.Vi har ett geografiskt område, från Västra Göteborg över Grimmered, Högsbohöjd och ner till Mariaplan. Vi har 9 100 listade invånare och är cirka 30 medarbetare. Förutom sedvanlig vårdcentralsmottagning har vi Astma/KOL, Diabetes, Hypertoni och FAR-mottagning samt ett Psykosocialt/ rehab-team. BVC har cirka 100 nyfödda barn per år. Arbetet sker i nära samverkan med föräldrarådgivare och Öppna förskolan som finns i samma lokaler.Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta patienternas behov.Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/narhalsanOm arbetetOm arbetetDu erbjuds ett omväxlande arbete i ett team med engagerade kollegor som arbetar för invånarnas hälsa genom rådgivning, utredning, behandling och hälsofrämjande arbete.Arbetet innebär att du har personliga möten och samtal med patienter både på mottagningen och i telefon. Telefonrådgivning, provtagning, assistera vid olika typer av behandlingar, kalla patienter till besök, planering, förberedelse och uppföljning av läkarnas mottagningsarbete, akuta besök ingår också i dina arbetsuppgifter. Som astma/KOL-sköterska har du egen mottagning för dessa patientgrupper. Vi använder journalsystemet Asynja Visph.Vi söker nu en Astma/KOL-sjuksköterska som med engagemang, glädje och drivkraft vill bidra till vårt arbete med att utveckla vår vårdcentral.Om digDu är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års arbetserfarenhet samt med påbyggnadsutbildning i astma/KOL om minst 15 hp. Du är trygg i din kompetens, är nyfiken och trivs med samarbete över yrkesgränser där patienten är i fokus. Tidigare erfarenhet av arbetet på vårdcentral och/eller med liknande uppgifter är önskvärt. Vi värdesätter intresse och kompetens inom IT och digitalisering.Du är flexibel, stresstålig, har lätt för att samarbeta och trivs i en miljö där förändring och utveckling är en del av vardagen. Då vi är en vårdcentral med hög arbetsglädje där samarbete och samverkan är mycket viktigt sätter vi stor vikt vid personligheten.Du tycker om att träffa människor, är positiv och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete, även i mer stressiga situationer, är ansvarstagande samt har ett bra bemötande mot patienter och arbetskamrater. Och du vill vara med och utveckla en primärvård i världsklass med Närhalsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande som grund.Varmt välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningFast månadslönSista dag att ansöka är 2022-04-20VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN