Sjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Capio Vårdcentral Haga söker nu dig som är en engagerad och kompetent sjuksköterska eller distriktssköterska. Vi har cirka 13 700 listade invånare. Hos oss får du arbeta i en organisation som värdesätter ett nära och professionellt samarbete mellan alla yrkesgrupper för att tillsammans erbjuda den bästa primärvården. Våra erfarna och trygga team har hand om hela kedjan av patientärenden, och vi sätter stort värde på såväl kvalitet i vården som trivsel och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.
Arbetsuppgifter för sjuksköterska och distriktssköterska inom primärvård
I rollen som sjuksköterska eller distriktssköterska på Capio Vårdcentral Haga får du ett varierat arbete där du stöttar patienter i alla åldrar och livssituationer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar mottagningsarbete, telefonrådgivning, triagering samt möjlighet till digitalt vårdarbete. Du deltar aktivt i dagliga teamronder och samarbetar med läkare, undersköterskor, sekreterare och andra professioner för att säkra en trygg och kvalitativ vård för våra patienter.
Som distriktssköterska kan rollen även innefatta egen mottagning och kronikeruppföljning.
Vi erbjuder – Trygg arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter på vårdcentral
En inkluderande arbetsplats med närvarande chef och stöttande kollegor
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
Möjlighet till både intern och extern kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag och daglig gemensam frukost
Flexibla arbetsförutsättningar
Korta beslutsvägar och stor delaktighet i verksamhetens utveckling
Regelbundna nätverksträffar och ett välfungerande kollegialt samarbete
Kvalifikationer och önskad profil för sjuksköterska / distriktssköterska
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, trygg både i yrkesrollen och som person. Du är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta nära patienter samt kollegor i team. Det är meriterande om du har erfarenhet från primärvård eller tidigare arbete på vårdcentral, men vi fäster störst vikt vid engagemang, samarbetsförmåga och självständighet.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och kunskap – hos oss utvecklas du i en öppen och stöttande miljö.
Så här söker du en tjänst hos oss inom sjuksköterskeyrket
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Observera att provanställning på 6 månader tillämpas för alla tillsvidareanställningar.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista ansökningsdag & kontakt
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8081136-2104085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Skäpplandsgatan 31 (visa karta
)
703 46 ÖREBRO Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10004700