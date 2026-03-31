Sjuksköterska
2026-03-31
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus - Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-03-31Beskrivning
Verksamhet Psykiatri på Kungälvs sjukhus består av heldygnsvårdsavdelningar, en psykiatrisk akutmottagning, psykiatriska öppenvårdsmottagningar, barnpsykiatriska mottagningar och subspecialiserade mottagningar för patienter med ätstörningsproblematik och patienter med emotionell instabilitet. Avdelning 10 är en heldygnsvårdsavdelning med inriktning beroende och allmänpsykiatri. Avdelningen har 13 vårdplatser. Vi arbetar över gränser i psykiatrin, därför kan även schemalagd tjänstgöring på psykiatriska akutmottagningen ingå.
Vi söker dig som vill arbeta i heldygnsvård och med ovan beskriven målgrupp.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för den psykiatriska omvårdnaden. Patientens vårdplan är det styrande dokumentet och patienten skall vara delaktig i upprättandet av denna. Vårdplanen utvärderas sedan kontinuerligt under hela vårdtiden. Vi arbetar med delat beslutsfattande och vården är personcentrerad. Patienter och anhöriga skall vara delaktiga i vården. Vi har också ett ansvar att ge stöd och information till minderåriga barn liksom att stötta patienterna i deras föräldraroll. I teamet runt patienten ingår förutom sjuksköterska, skötare och läkare även heldygnsvårdens socionom och psykolog. Vården sker i samverkan med vårdgrannar och socialtjänst. Arbetssättet präglas av öppenhet, ansvarstagande samarbete och dialog utifrån patientens perspektiv. Vi arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för vård inriktad mot beroende och allmänpsykiatri, det är meriterande om du har erfarenhet av psykiatrisk vård, ett kognitivt förhållningssätt samt erfarenhet av arbete med vårdplaner. Ditt synsätt bör präglas av omtanke om människor och god förmåga att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi begär utdrag ur belastningsregistren på alla som erbjuds anställning inom verksamhetsområde
Psykiatri.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
462 80 VÄNERSBORG Arbetsplats
Vänersborg Kontakt
Vårdförbundet expedition vardforbundet.sv@vgregion.se 0303-98844 Jobbnummer
9830405