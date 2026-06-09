Quality Engineer | Jefferson Wells | Linköping
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-09
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära produktionen och bidra till hög kvalitet i en avancerad industrimiljö? Här får du en operativ roll där du driver kvalitetsarbete kopplat till inköpt material och säkerställer stabil leverans i produktionen. Lockas du av att arbeta lösningsorienterat med många kontaktytor? Läs mer och ansök nedan!
Om rollen
I rollen som Quality Engineer är du en central del av kvalitetsarbetet i produktionen med fokus på inköpt material. Du fungerar som ett operativt stöd i det dagliga arbetet och säkerställer att avvikelser hanteras effektivt för att minimera påverkan på produktion och leveranser. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, inköp, konstruktion och leverantörskvalitet där du bidrar till att stärka kvalitet, processer och arbetssätt.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Stödja produktionen vid kvalitetsbedömning av inköpt material
Hantera materialavvikelser i produktionsmiljö och säkerställa rätt åtgärder
Driva reklamationer och rotorsaksanalyser tillsammans med leverantörer
Delta i och driva förbättringsarbete kopplat till kvalitet, processer och flödenPubliceringsdatum2026-06-09Profil
Du är en noggrann och strukturerad person som trivs i en operativ roll med högt tempo och många kontaktytor. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och är van att samarbeta med olika funktioner för att nå gemensamma mål.
Vidare söker vi dig som har:
Relevant akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av kvalitetsarbete inom produktion eller industrimiljö
God kunskap inom avvikelsehantering, rotorsaksanalyser, 8D och riskanalyser
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftÖvrig information
Befattning kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Erik Svahn, erik.svahn@jeffersonwells.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Industrigatan 5 (visa karta
)
582 21 LINKÖPING Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Erik Svahn Erik.Svahn@jeffersonwells.se Jobbnummer
9956181