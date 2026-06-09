Rekryterare sökes till kund i Göteborg
Adecco Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Vill du utvecklas i en dynamisk miljö där du får arbeta brett inom rekrytering och samarbeta nära HR och verksamhet? Vi söker nu rekryterare för både pågående och kommande uppdrag hos våra kunder i Göteborg.
Hos Adecco får du möjlighet att arbeta i varierande uppdrag där du bidrar till att driva rekryteringsprocesser framåt och säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Du kan komma att arbeta både operativt och strategiskt tillsammans med HR-chef, HR Business Partners och linjechefer.
Exempel på ansvarsområden:
Vara en central kontaktpunkt för HRBP:s och chefer i rekryteringsfrågor
Driva hela rekryteringsprocessen, från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer och referenstagning
Arbeta med kandidatnätverk och proaktiv search för att hitta rätt kompetens
Ta fram rapporter, nyckeltal och prognoser kopplade till rekrytering och personalplanering
Planera och organisera rekryteringsrelaterade event, seminarier och employer branding-aktiviteter
Bidra i utvecklingen av processer och verktyg inom rekrytering och kompetensförsörjning
Observera att detta är en annons där du har möjlighet att skicka in ditt CV för att arbeta som rekryterare via Adecco. Din roll och ditt fokus anpassas utifrån uppdragets behov och din kompetens. Uppdragsperioden kan variera, från kortare till längre uppdrag. Men vanligtvis inleds anställningen med en provanställning på 6 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom HR, beteendevetenskap eller motsvarande, samt minst ett års erfarenhet av rekrytering. Du har gärna arbetat med både tjänstemanna- och specialistroller och känner dig trygg i att självständigt driva rekryteringsprocesser från start till mål. Som person är du proaktiv och självgående, med förmåga att snabbt sätta dig in i nya verksamheter. Du arbetar strukturerat och organiserat, med ett öga för såväl detaljer som helhet. Du är även relationsskapande och trivs i samarbeten med olika typer av intressenter.Kvalifikationer
Kandidatexamen inom HR eller motsvarande.
Erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser.
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vana av att använda rekryteringsverktyg (t.ex. Teamtailor, Workday eller liknande).
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet!
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område. Ditt CV behöver vara skrivet på engelska.
Vi arbetar med löpande urval mot våra pågående uppdrag och kontaktar dig om din profil matchar. Därför kan svarstiden vara något längre än vanligt. Tack för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9956204