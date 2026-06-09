Pizzakock till Pop Up Karlskrona

Karlskrona Gastronomie AB / Kockjobb / Karlskrona
2026-06-09


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Säsong med start omgående
Pop Up Karlskrona söker en driven pizzakock som vill vara med och skapa en riktigt stark sommar hos oss. Du blir en del av ett energifyllt team där tempot är högt, stämningen god och kvaliteten alltid i fokus.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Kvalifikationer
Stresstålighet - du håller huvudet kallt även när det är fullt ös.
Noggrannhet - du bryr dig om detaljerna som gör skillnad.
Högt tempo - du trivs när det händer mycket.
Erfarenhet av liknande arbete, gärna från pizzakök eller annan snabb serviceproduktion.

Om tjänsten
Säsongsanställning med start direkt.
Varierade arbetstider, dagar, kvällar och helger.
Möjlighet till förlängning efter säsong för rätt person.
Låter det som du? Skicka in din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: fredrik@antonios.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlskrona Gastronomie AB (org.nr 556871-4306), http://www.popupkarlskrona.se
Fisktorget (visa karta)
371 57  KARLSKRONA

Arbetsplats
Pop Up Karlskrona

Jobbnummer
9956187

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