Frukostansvarig - Servis
Hotellet vid Lilla Apelviken AB / Servitörsjobb / Varberg Visa alla servitörsjobb i Varberg
2026-06-09
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Restaurang Severins på Varbergs Kusthotell söker en morgonpigg och engagerad frukostansvarig till serviceteamet. Här blir du en viktig del av vår fortsatta satsning på att skapa en frukostupplevelse i absolut toppklass. Varje morgon välkomnar vi hotellgäster till en frukost där värdskap och vällagad mat står i centrum. Som frukostansvarig arbetar du nära den dagliga driften ute i restaurangen och i samarbete med frukostansvarig för köket. Du leder och fördelar arbetet, säkerställer att servicen håller hög nivå och skapar förutsättningar för att både gäster och kollegor ska få en bra start på dagen. Du har ett operativt ansvar för ett stort team och en viktig roll i att förvalta och utveckla visionen för vår frukostupplevelse.
Om dig
Ditt största fokus är att gästen ska få en riktigt bra start på dagen. Du är social, uppmärksam och trivs med att vara den som håller ihop verksamheten när tempot ökar. Du tycker om att arbeta nära både gäster och kollegor och har en naturlig förmåga att skapa struktur, engagemang och arbetsglädje omkring dig. Du leder genom att vara närvarande i verksamheten och tycker om att arbeta tillsammans med andra för att skapa en varm och professionell upplevelse för våra gäster.
Fakta
Omfattning: 100%, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Start: Omgående
Arbetstid: Varannan helg
Lön: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-06-09Kontaktuppgifter för detta jobb
Oskar Samuelsson, food & wine director, oskar.samuelsson@varbergskusthotell.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotellet vid Lilla Apelviken AB
(org.nr 559495-3670), https://varbergskusthotell.se/om-oss-varbergs-kusthotell/jobba-hos-oss/
Nils Kreugers Väg 5 (visa karta
)
432 53 VARBERG Jobbnummer
9956197