Massageterapeut, naprapat, kiropraktor sökes till väletablerat gym i Hjo
OptiHealth i Hjo AB / Hälsojobb / Hjo Visa alla hälsojobb i Hjo
2026-06-09
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Vill du arbeta i en professionell och trivsam miljö där du får möjlighet att fokusera på det du gör bäst, att hjälpa människor att må bättre?
Vi söker nu en engagerad och kunnig massageterapeut, naprapat eller/och kiropraktor för klientnära arbete hos oss enligt överenskommelse.
Vårt gym är ett av Hjos mest etablerade hälsocenter med cirka 850 medlemmar och en stark gemenskap. Här möter du både motionärer, aktiva tränande och personer som vill förebygga eller lindra besvär genom professionell behandling.
Vi erbjuder:
Trygg anställning enligt överenskommelse
Färdig behandlingslokal i attraktiva lokaler
Tillgång till utrustning och material
Ett stort befintligt medlemsunderlag med goda möjligheter att bygga upp en stabil kundkrets
Ett positivt arbetsklimat tillsammans med träningsintresserade kollegor
Möjlighet att vara en viktig del av våra medlemmars hälsa och välmående
Marknadsföring i våra sociala medier.
Vi söker dig som:
Är utbildad massageterapeut, naprapat, kiropraktor eller har motsvarande kompetens
Är serviceinriktad, ansvarstagande och professionell i mötet med klienter
Trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team
Har ett genuint intresse för hälsa, träning och människors välbefinnande
Tjänstens omfattning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Välkommen att höra av dig med din ansökan eller om du vill veta mer om tjänsten.
Tillsammans hjälper vi människor till en starkare, friskare och mer hållbar vardag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
E-post: marie.livingroom@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OptiHealth i Hjo AB
(org.nr 559438-9644), https://sites.google.com/view/livingroom-hjo/startsida Kontakt
Personalchef
Marie Westher Lamberg marie.livingroom@gmail.com 0702223280 Jobbnummer
9956183