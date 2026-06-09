HR-konsult till uppdrag i Göteborg
Adecco Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-09
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Om rollen
Vill du utvecklas i din roll som HR-professionell och arbeta brett inom HR i nära samarbete med både HR-funktioner och verksamheten? Vi söker nu HR-konsulter till både pågående och kommande uppdrag hos våra kunder i Göteborg.
Som konsult via Adecco får du möjlighet att arbeta i varierande uppdrag där du bidrar till att utveckla och driva HR-arbetet framåt. Du ger kvalificerat stöd i HR-frågor och är delaktig i såväl administrativa som strategiska processer. Rollen innebär ett nära samarbete med HR-chef, HR Business Partners och linjechefer, där du kan verka både operativt och strategiskt.
Exempel på ansvarsområden:
Fungera som en central kontaktpunkt för HR Business Partners och chefer
Ta fram rapporter, nyckeltal och prognoser kopplade till personalfrågor
Ansvara för enkäter och medarbetarundersökningar
Hantera HR-administration, beställningar, fakturor och budget
Planera och koordinera möten, seminarier och konferenser
Bidra i arbetet med kompetensförsörjning och rekrytering
Observera att detta är en annons där du har möjlighet att skicka in ditt CV för att arbeta som HR-konsult via Adecco. Din roll och ditt fokus anpassas utifrån uppdragets behov och din kompetens. Uppdragsperioden kan variera, från kortare till längre uppdrag.
Om dig
Som person är du proaktiv och självgående, med förmåga att snabbt sätta dig in i nya organisationer och arbetssätt. Du arbetar strukturerat och har ett tydligt fokus på att hitta lösningar, samtidigt som du är noggrann och organiserad i ditt arbete. Du har en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer och samarbetar smidigt med olika intressenter inom organisationen. I din yrkesroll uppträder du professionellt och har god vana av att hantera konfidentiell information med hög integritet. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av att arbeta i olika HR-system.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Kandidatexamen inom HR, ekonomi eller motsvarande.
Minst ett års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av att stötta chefer på olika nivåer
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område. Ditt CV behöver vara skrivet på engelska.
Vi arbetar med löpande urval mot våra pågående uppdrag och kontaktar dig om din profil matchar. Därför kan svarstiden vara något längre än vanligt. Tack för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9956201