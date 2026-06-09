Vi söker en Financial Controller till vår kund i Göteborg
Adecco Sweden Aktiebolag / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
I rollen som Financial Controller blir du en viktig del av ekonomifunktionen och arbetar nära CFO, redovisningsansvarig och business controller med finansiell uppföljning, analys och rapportering. Dina ansvarsområden kan bland annat innefatta rapportering inom koncernen, analysarbete, förberedning och framtagning av nyckeltal relaterade till konsolidering och rapportering. Du kommer att ha flera kontaktytor inom organisationen.
I din roll som Financial Controller kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bland annat innebära:
Driva analys och månatliga uppföljningar av ekonomisk karaktär inom ditt ansvarsområde.
Bidra med finansiell rådgivning och vägleda kollegor i ekonomiska frågor.
Ha en aktiv roll vid bokslut, budget och forecasts.
Identifiera förbättringsområden för att säkerställa kontinuerlig utveckling av finansiella och operativa processer.
Supportera vid interna och externa revisioner.
Observera att detta är en annons där du har möjlighet att skicka in ditt CV för att arbeta som administratör via Adecco. Din roll och ditt fokus anpassas utifrån uppdragets behov och din kompetens. Uppdragsperioden kan variera, från kortare till längre uppdrag. Men vanligtvis inleds anställningen med en provanställning på 6 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom ekonomi och tidigare erfarenhet av arbete som Financial Controller. Vidare ser vi att du är van vid att hantera stora mängder data på detaljnivå och har goda kunskaper i Excel. Vi ser även gärna att du behärskar både engelska och svenska i tal och skrift.
Som person ser vi att du är noggrann, strukturerad och kommunikativ. Du besitter en god förmåga att arbeta verksamhetsnära med arbetsuppgifter som sträcker sig högt och lågt. Du trivs bra med att arbeta i ett högt arbetstempo, vågar ta initiativ och hjälper dina kollegor vid behov. Vidare har du en god förståelse för redovisningsregler och finansiella processer.
Viktigt för tjänsten är att:
Du har en högskoleexamen inom ekonomi.
Arbetslivserfarenhet som financial controller.
Mycket goda kunskaper i Excel.
Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift
Goda kunskaper inom K3 och IFRS
Erfarenhet av arbete i SAP eller motsvarande ERP-system
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi behandlar ansökningar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9956203