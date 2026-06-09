Medarbetare till ortopedmottagning i centrala Lund
Ortopedicentrum Lund AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-06-09
, Lomma
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Vi söker en engagerad och pålitlig medarbetare till vår mindre ortopedmottagning i Lund.
Tjänsten passar dig som trivs i en varierad roll där du får bidra till att verksamheten fungerar smidigt och ge ett trevligt bemötande till våra patienter.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Städning och iordningställande av mottagningens lokaler
Enklare receptionsarbete
Svara i telefon vid behov
Ta emot och släppa in patienter via porttelefon
Övriga administrativa och praktiska uppgifter som kan förekomma på mottagningen
Vi söker dig som är
Ansvarstagande
Hjälpsam
Serviceinriktad
Intresserad av att lära dig nya arbetsuppgifter
Tidigare erfarenhet från vård eller reception är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om tjänsten
Omfattning: 50 %
Arbetstid enligt överenskommelse
Möjlighet att diskutera tjänstgöringsgrad för rätt person
Arbetsplats: Centrala Lund
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: alexandra.t.t@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ortopedicentrum Lund AB
(org.nr 559226-4625) Jobbnummer
9956199