Vikarierande Grundskollärare till Västra skolan i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Västra skolan / Grundskollärarjobb / Eslöv Visa alla grundskollärarjobb i Eslöv
2026-06-09
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er).
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, samarbeta och bidra till en skola där varje elevs röst räknas. Välkommen till en arbetsplats där trivsel och samarbete är i fokus!
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start den 10 augusti 2026 och sträcker sig till och med 11 juni 2027. Det finns möjlighet till förlängning utifrån verksamhetens behov.
Ditt uppdrag
Som lärare hos oss på Västra skolan kommer du att utifrån läroplanen planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor skapar en utvecklande lärmiljö för eleverna under skoldagen. Du kommer att genomföra utvecklingssamtal samt ha kontakt med vårdnadshavare. I uppdraget ingår också ett mentorskap.
Din erfarenhetBehörighet för undervisning i åk F-3.
Du planerar dina lektioner i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande.
Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet.
Du anpassar dina pedagogiska metoder utifrån elevernas individuella behov eller elevgruppens behov.
Är det här du?Du brinner för ditt pedagogiska uppdrag och har goda idéer om hur vi kan utveckla undervisningen tillsammans i arbetslaget.
Du har en positiv elevsyn och förmågan att skapa relationer och ett bra samarbete med elever, kollegor och vårdnadshavare
Du skapar en öppen, trygg och kreativ lärandemiljö
Du är handlingskraftig, öppen för förändringar och inspirerar till nytänkande.
Du är utvecklingsinriktad och har god kommunikativ förmåga.
Du trivs att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft och social kompetens.
Du har en god förmåga att samarbeta, organisera och systematisera ert gemensamma arbete i arbetslaget.
Vi erbjuderVi erbjuder en rättighetsbaserad skola där elevens röst är viktig.
Kollegor som hjälper och stöttar varandra.
En arbetsplats som man trivs på, en låg omsättning av personal.
Om arbetsplatsen
Vi är en skola med 360 elever, varav 200 är inskrivna på fritidshemmet. Vårt fritidshem är uppdelat i två avdelningar: en för förskoleklass till årskurs 1 och en för årskurs 2 till 6. På skolan arbetar cirka 50 medarbetare tillsammans för att skapa en trygg, inspirerande och inkluderande lärandemiljö där varje elev får möjlighet att lyckas och utvecklas.
Eslövs kommun är en växande och framåtblickande arbetsgivare där fokus ligger på att skapa en trygg och utvecklande miljö för både elever och medarbetare. Här värderas samarbete och engagemang, och du blir en del av en verksamhet som sätter elevens utveckling och rättigheter i första rummet.Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2027-06-11 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330757 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
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241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Västra skolan Kontakt
Sveriges lärare
Nathalie Rasmusson nathalie.rasmussen@eslov.se Jobbnummer
9956202