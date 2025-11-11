Sjuksköterska
2025-11-11
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Vår arbetsplats ligger på Margaretas park mitt i centrala Mullsjö nära tågstationen.
Vi ska 2028 flytta in i ett nytt vårdcentrum som har byggstart hösten 2026.
På nya Vårdcentrum finns vårdcentral, tandläkare, barnhälsovård och kommunal hälso- sjukvård.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Hälso- och sjukvårdsenheten har du ett viktigt ansvar för kommuninvånare som är inskrivna i hemsjukvård. Dessa personer kan bo i ordinärt boende, på kommunens särskilda boenden eller i gruppbostäder.
Du kommer att arbeta med sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter.
• Bedömning, planering och genomförande av vårdinsatser.
• Läkemedelshantering och medicinska behandlingar.
• Dokumentation i journalsystem Combine och Cosmic Link.
• En stor del av arbetet innebär samverkan både med anhöriga och med andra vårdgivare för att säkerställa en trygg och sammanhållen vård.
• Du kommer även att handleda kollegor och studenter, vilket bidrar till kompetensutveckling och kvalitet i verksamheten
Du blir en del av ett engagerat team som består av tolv tillsvidareanställda sjuksköterskor och distriktssköterskor, en samordnande sjuksköterska, en undersköterska, tre arbetsterapeuter, två sjukgymnaster/fysioterapeuter, en administratör och en enhetschef.
Vi är en liten kommun där närheten gör det lätt att samarbeta, vi känner och stödjer varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill ha en roll med både ansvar och variation.
För att trivas hos oss tror vi att du uppskattar ett arbete där du får ta egna initiativ och vara delaktig i att utveckla verksamheten.
Du har ett genuint engagemang för vård och omsorg, och bidrar med en positiv inställning till både kollegor och patienter.
Vi värdesätter ett fint bemötande och god samarbetsförmåga.
Du är flexibel, har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och har god förmåga att dokumentera ditt arbete på ett tydligt och korrekt sätt.
Som person är du handlingskraftig och lösningsorienterad, och du ser möjligheter där andra ser hinder.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg eller hemsjukvård, men det är inget krav det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att bidra till en trygg och kvalitativ vård.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö kommun
Mullsjö kommun, Hälso- och sjukvårdsenhet
Enhetschef
Magdalena Andersson 039214350
