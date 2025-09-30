Sixt Biluthyrning söker Biltransportörer
Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S.Bil Stockholm AB i Stockholm
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi är en del av världens äldsta biluthyrningsfirma som grundades redan 1912. Vi är ett globalt växande varumärke som de senaste fem åren har haft en tillväxt med 265%.
Vi finns på mer än 100 platser i Sverige och i 105 länder runt om i världen.
Hos oss på SIXT Biluthyrning kommer du att arbeta med välkända varumärken som Audi, BMW och Mercedes-Benz.
Din roll
Du som biltransportör kommer att transportera våra fordon mellan våra stationer främst i lag om 5-10 personer men även ensam när det krävs. Detta främst i Stockholmsområdet men det förekommer även transporter runt om i landet.
Arbetstider är generellt vardagar 10:00-18:00 samt söndagar 16:00-23:00.
Lön för tjänsten är 120 kr per timme samt semesterersättning, ej OB.
Om dig
Ansvarstagande.
Flexibel.
Kan kommunicera på svenska eller engelska.
B Körkort minst 2 år för manuell växellåda.
Förekommer inte i belastningsregistret.
Denna tjänst kräver att man inte förekommer i brottsregistret samt att man inte har betalningsanmärkningar. Inför en anställning kommer det att utföras en kreditupplysning samt kontroll mot brottsregistret.
Om arbetsgivaren
Sixt rent a car startades i München av familjen Sixt 1912. Sixt börsintroducerades i mitten på 1980-talet och blev då också marknadsledande i flera Europeiska länder, framförallt i Tyskland. Sixt är fortfarande i familjen Sixt ägo och drivs idag av Erik och Regine Sixts två söner Alexander och Konstatin Sixt.
I Sverige drivs Sixt som franchise och finns på de flesta stora orter, flygplatser och järnvägsstationer med ca 120 utlämningsställen från Kiruna i norr till Malmö i söder och vi expanderar med nya kontor hela tiden. Vår affärsidé är att förse våra kunder med mobilitetslösningar från 1 dag upp till 3 år. Vi erbjuder kundservice i världsklass och premiumbilar tillhörande märken som BMW, Audi och Mercedes-Benz, med flera.
Ansökning
Vänligen maila din ansökan till rekrytering.stockholm@sixt.se
och märk din ansökan med: Sixt Biltransportör Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: rekrytering.stockholm@sixt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biltransportörer". Arbetsgivare S.Bil Stockholm AB
(org.nr 556844-6552)
101 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sixt Stockholm Jobbnummer
9533835