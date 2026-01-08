Siteansvarig
2026-01-08
Vi söker en Siteansvarig
Lunet en del av Luleå Energikoncernen, utvecklar och tillhandahåller digital infrastruktur som skapar trygga och framtidssäkra kommunikationslösningar för Luleå. Genom vårt öppna stadsnät säkerställer vi valfrihet för invånare, företag och offentliga verksamheter. Nu söker vi en Siteansvarig till vår avdelning Infrastruktur & Projektering.
Om rollen:
Avdelningen Infrastruktur & Projektering på Lunet ansvarar för nybyggnation, ombyggnation och förvaltning av bolagets kommunikationsnät. Som Siteansvarig har du en central roll där du, i nära samverkan med både interna och externa parter, planerar, projekterar och koordinerar arbeten som rör våra siter/datahallar.
Du ansvarar för projektledning och förvaltning i nära dialog med kunder och entreprenörer och säkerställer kvalitet genom kravställning, koordinering, uppföljning och utredning. Arbetet omfattar datahallar och dess kringutrustning såsom el, kyla, ventilation och larm.
Rollen innebär ett nära samarbete inom avdelningen där vi vid behov hjälps åt i leveransverksamheten, exempelvis med kalkylering, projektering, beställning av utförande och dokumentation av enskilda kundinstallationer.
Du som person
Du är en initiativtagande och resultatorienterad person med analytisk förmåga och ett genuint tekniskt intresse. Du trivs i en roll där du självständigt tar ansvar för att förstå och utveckla din kunskap kring olika system och processer.
Med ett flexibelt och ödmjukt förhållningssätt skapar du förtroendefulla relationer och samarbetar effektivt med såväl kunder som kollegor och leverantörer. Du kommunicerar professionellt och tydligt i både tal och skrift.
Vi söker dig som har relevant gymnasial (ex. Teknik, El) och det är meriterande om du har Teknisk eftergymnasial 2 årig YH, inom automation eller liknande. För denna roll som Siteansvarig behöver du ha några års yrkeserfarenhet inom el/automation eller kringutrustning för datahallar. Vi ser gärna att du varit i någon arbetsledande funktion.
Du har god dataförståelse och trivs med att lära dig nya system. Det är meriterande om du har erfarenhet av dokumentation och systemarbete i NIS samt god förståelse för styrsystem.
För tjänsten krävs B-körkort samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi frågade Christoffer, chef för avdelningen: Varför ska du söka tjänsten?
Rollen som siteansvarig befinner sig de kommande åren i ett skede där både förvaltning och förändring sker parallellt. Du kommer arbeta med befintliga anläggningar samtidigt som nya stödsystem införs, siter byggs ut, avvecklas eller nyetableras.
Det här är en roll för dig som vill ta ett verkligt ansvar för helheten - från tekniska lösningar till samordning och långsiktiga beslut. Du får stort utrymme att påverka hur arbetet bedrivs och vara delaktig i hur Lunets nät utvecklas över tid, snarare än att enbart förvalta givna lösningar.
Vad får du hos oss?
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med engagerade kollegor som arbetar tätt ihop. Vi vet att våra möjligheter att utvecklas beror på våra medarbetare och arbetar därför aktivt med kunskapsutbyten och personlig utveckling.
Hos oss inom Luleå Energikoncernen arbetar vi för att du ska ha ett hållbart arbetsliv. Vi sätter stor vikt vid att du ska få prestera, leverera och utvecklas men också att du ska trivas och må bra. Vi har därför tagit fram våra förmåner och villkor med fokus på återhämtning, flexibilitet samt hälsa och friskvård. Allt för att ge dig rätt förutsättningar hos oss.
Är du intresserad av att anta denna spännande utmaning?
Varmt välkommen med din ansökan med CV och personligt brev via Luleå Energis hemsida Karriär - Luleå Energi (luleaenergi.se) senast den 28 januari 2026.
Ytterligare information om tjänsten lämnas av avdelningschef Christoffer Åström christoffer.astrom@lunet.se
Som ett kvalitativt led i våra rekryteringsprocesser samt som en del i vårt systematiska säkerhetsarbete så kommer en bakgrundskontroll genomföras på slutkandidaten. Syftet är att säkra en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och säkerställa att tillgångar och information skyddas.
Ersättning

Enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Energi AB
