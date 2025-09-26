Simlärare
Vasalundsskolan AB / Barnskötarjobb / Helsingborg Visa alla barnskötarjobb i Helsingborg
2025-09-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vasalundsskolan AB i Helsingborg
Om jobbet
Lärare som kan undervisa i simning
Vi söker Dig som vill se våra unga utvecklas och växa som medmänniskor.
Om du är certifierad simlärare och/eller har erfarenhet av att undervisa elever i grundskola i simning, är du den som vi söker. Trots att tjänsten handlar mest om att lära våra att simma, är du lika intresserad av utbildning som av bildning. Du är en förebild både som kunskapsförmedlare i ditt ämne och kan motivera våra elever med god allmän bildning.
Om arbetsplatsen
Vasalundsskolan är just nu en fristående två parallellig F-8 skola med drygt 400 elever. Till hösten har vi åk 9. Skolan är granne med Lundsbäcks koloniområde i fina och gröna Vasatorp i Helsingborg, lätt att komma till antingen med egen bil eller med allmänna kommunikationsmedel. Det kollegiala lärandet är något som ligger oss varmt om hjärtat och som vi arbetar med ständigt. Vi trivs tillsammans och arbetar nära varandra i arbetslag, vilket innebär att man aldrig står ensam. Du kommer ofta att samarbeta med en lärarassistent.
Skolan är en mångkulturell skola där den svenska kulturen bor vägg i vägg med den arabiska. Närhet till eleverna, ett tydligt ledarskap och fingertoppskänsla är viktiga egenskaper som vi prioriterar hos våra lärare. För oss delar utbildning och bildning samma blodomlopp.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Vi söker dig som i första hand är certifierad simlärare. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av undervisning för de årskurs som tjänsten gäller.
Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje elev med respekt och lyhördhet. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person är du lösningsfokuserad, prestigelös och flexibel samt har god datorvana. I ditt arbetssätt är du resultat- och utvecklingsorienterad. Vidare skapar du hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor tack vare en god samarbetsförmåga. För oss är ett gott och nära samarbete en förutsättning för både framgång och trivsel. Du ska aldrig känna dig ensam hos oss.
Eftersom vi är en mångkulturell skola lägger vi mycket vikt på att du talar och skriver svenska helt obehindrat.
Rekryteringsprocessen sker löpande. Hittar vi rätt person innan ansökningsdatumet gått ut, avbryts rekryteringen.Om tjänsten
Varaktighet: tillsvidare eller visstids anställning med tillträde snarast
Giltigt utdrag från belastningsregistret måste uppvisas.
Omfattning: deltid
Vi tillämpar provanställning i 6 månader inför tillsvidare anställning.
Övrigt: lunch, friskvård, fri parkering
Kollektivavtal
Lön: Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: patrick.enhav@vasalundsskolan.se Arbetsgivare Vasalundsskolan AB
(org.nr 559023-6500)
Bror Engkvists Gata 31 (visa karta
)
254 59 HELSINGBORG Kontakt
Skolchef
Patrick Enhav patrick.enhav@vasalundsskolan.se 0729-880004 Jobbnummer
9527501