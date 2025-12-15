Simlärare 2026
2025-12-15
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling - genom det goda mötet. Här får du oavsett vilken verksamhet du arbetar i närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Vi är en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som simlärare ska du undervisa barn i åldrarna 6-13 år i simning. Undervisningen sker i nivåanpassade grupper om ca 8-11 deltagare. Deltagarna genomför sju lektioner och varje lektion varar i 45 minuter. Deltagarnas kunskapsnivå är allt från ej simkunniga till högre märkestagningar. Simläraren har ibland hjälp på lektionerna av en annan simlärare eller en feriepraktikant. Som simlärare undervisar du både i vattnet och från land.
Som anställd simlärare erbjuds du simlärarutbildning samt en obligatorisk utbildning i Första hjälpen och vattenlivräddning.
Simskolan varar under tre veckor: 15 juni-3 juli.Kvalifikationer
Du har god simkunnighet och vattenvana.
Du är minst 16 år, har god social kompetens, är ordningsam, uthållig, ansvarsfull, engagerad och har ett stort tålamod. Du ska ha en vilja att få alla deltagare att ha roligt, må bra och utvecklas, under hela simskoleperioden.
Du gillar att vara utomhus och klarar av att hantera både varma och kalla dagar.
Livräddarutbildningen är obligatorisk för alla anställda simlärare och genomförs under en helg i maj/juni.
Det är starkt meriterande om du redan har en dokumenterad simlärarutbildning eller annan relevant utbildning inom pedagogik eller ledarskap.
Stor vikt läggs vid erfarenhet av arbete i simskola, annan undervisande aktivitet eller ledarroll.
Simskolan startar 15 juni men vid något tillfälle under veckorna innan genomförs informations- och planeringsmöte och livräddarutbildning.
ÖVRIGT
Vi söker även en samordnare och flera badvärdar till Guldkroksbadet. Guldkroksbadet är öppet under hela sommaren och det är möjligt att söka flera tjänster. Ersättning
