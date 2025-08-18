Signalspanare till Gotland
2025-08-18
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen och är en person som värdesätter samarbete och trivsel på arbetsplatsen? FRA söker nu ännu en signalspanare inom området teknisk signalspaning (TES) till Gotland. Med bakgrund av det försämrade omvärldsläget behöver vi bli fler som skyddar Sverige. FRA växer och det gäller såväl verksamheten på Gotland som nu behöver stärkas upp ytterligare. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv verksamhet där du får vara med och göra skillnad varje dag. På FRA arbetar vi med unika uppgifter - för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag
Som signalspanare hör du till avdelningen för signalunderrättelser som bedriver signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. FRA:s signalspaning syftar till att ge information och förvarning om förhållanden i omvärlden . Det kan röra sig om eventuella hot mot Sverige, men även om att ge stöd till regeringens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Enheten som du tillhör utgörs av en väl samarbetad personalgrupp där trivseln upplevs som hög.
Rollen som signalspanare innefattar en teknisk inriktning där du utgör första länken i en spännande produktionskedja samt verkar i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Din huvudsakliga arbetsuppgift, efter genomförd utbildning och praktik, är att ansvara för inhämtning och analys av tekniska signaler, främst radarsignaler. Rapportering till uppdragsgivare kommer också utgöra en del av arbetsuppgifterna och efterhand finns även möjligheter att arbeta mer fördjupat med bearbetning. Arbetet bedrivs både självständigt och tillsammans med kollegor samt i samverkan med våra uppdragsgivare. Du kommer att arbeta i treskift , inklusive helger och nätter . Arbetsplatsen är i Visby men tjänstgöring på annan ort samt på rörliga plattformar kan förekomma.
Du kan
För att lyckas och trivas i rollen har du följande erfarenhet och kompetens:
Fullgjord gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska med förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift
God datorvana
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Gymnasial utbildning inom IT, naturvetenskap, teknik eller annan teknisk inriktning
Erfarenhet av tekniskt arbete
Erfarenhet av programmering, statistik-och/eller analysverktyg
Du är
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som är bra på att samarbeta och värdesätter kunskapsutbyte för att skapa resultat tillsammans med andra. Du har förmågan att anpassa dig till nya omständigheter för att bemöta de krav som förändrade situationer kan ställa. Då tjänsten innebär såväl hög- som lågintensiv verksamhet behöver du kunna arbeta under varierande omständigheter och förutsättningar. Du ser det som konstruktivt att få utvecklande feedback på ditt arbete och är öppen för att ta till dig nya områden med ett positivt och förtroendeskapande förhållningssätt.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen ligger på cykelavstånd från Visby. . Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass . Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 38 88 . Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-09-14
Referensnummer 2024FRA1119-3 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Signalspanare , tekniskt arbete, larmklocka, underrättelser, omvärldsläge, samarbete Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9461804