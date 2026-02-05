Shift Manager till Attraktion Kolmårdens djurpark
Är du redo att ta steget in i en ledarroll där du gör skillnad varje dag?
Kolmårdens djurpark är en plats där äventyr, glädje och minnen skapas - varje dag. Förutom våra fantastiska djur, Bamses Värld och upplevelser för hela familjen, bjuder vi även våra gäster på spännande spel och inspirerande butiker.
Nu söker en Shift Manager till Attraktion som vill vara med och skapa magiska ögonblick för våra gäster.
Om rollen
Som Shift Manager på Attraktion leder du den dagliga driften i en eller flera attraktioner och arbetar nära ditt team för att säkerställa att varje dag flyter smidigt, effektivt och med gästens upplevelse i fokus. Du är både en närvarande ledare och operativ förebild som visar vägen i det dagliga arbetet. Du har personalansvar för ditt team och ansvarar för bemanning, att leda och coacha dina medarbetare, introducera nya kollegor och skapa ett sammansvetsat team som levererar service på högsta nivå. Du blir en förebild, en kulturbärare och en viktig kraft i Parks and Resorts vision: att leverera helhetsupplevelser i världsklass - varje gång.
Du kommer bland annat:
• Leda den dagliga driften av din enhet/dina enheter.
• Sätta mål och fokus för dagen utifrån parkens övergripande riktning.
• Optimera bemanning, flöden och arbetsfördelning för att skapa effektiv och kvalitativ drift.
• Arbeta med löpande feedback, coaching och stöd till medarbetare.
• Delta i rekrytering av nya attraktionsförare samt utbilda och introducera dessa i teamet.
• Hantera bemanning och ansvara för schemafrågor såsom ledighetsansökningar, raster och sjukanmälningar.
• Driva utveckling av din attraktion/attraktioner.
• Följa upp och analysera antal åk, gästflöden m.m.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
• En gymnasieutbildning; eftergymnasial utbildning inom ledarskap, service management eller motsvarande är meriterande.
• Erfarenhet att arbeta med gästmöten och leverera hög servicekvalitet i en snabbföränderlig miljö
• Manuellt B-körkort
• God datorvana och erfarenhet av Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Möjlighet att jobba ungefär 25-50% från slutet av mars (vardagar) med ökad sysselsättningsgrad från start av säsong.
• Meriterande erfarenhet av operativt ledarskap, gärna inom service-, nöjes- eller besöksnäringen.
• Meriterande av bemanningsplanering och schemaläggning för att optimera resurser i en gästfokuserad verksamhet.
För denna tjänst behöver du vara över 18 år och kunna kommunicera på svenska och engelska.
Om dig
Vi söker dig som brinner för service och ledarskap, och som trivs i en miljö där både tempo och glädje är högt. Du är trygg i ditt sätt att leda andra, har god struktur och en positiv inställning även när tempot är högt. Vi ser mycket på personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du vara en del av ett engagerat team som sätter gästen i fokus. Vi erbjuder en utvecklande roll där du får möjlighet att växa som ledare, arbeta i en unik miljö och skapa oförglömliga upplevelser tillsammans med dina kollegor.
Praktisk information
Tjänsterna sträcker sig från slutet på mars och fortsätter in på sommarsäsong. Det finns möjlighet att arbeta även under Halloween och Sagojul 2026. Tjänsterna är säsongsanställningar och sysselsättningsgraden varierar under året. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg. Lön enligt kollektivavtal.
Med utsikt över Bråviken ligger Kolmårdens djurpark, en plats fylld av upplevelser för alla åldrar, från berg- och dalbanor och Bamses Värld till spa och konferensmöjligheter på fantastiska Vildmarkshotellet. Och framför allt: Nordens största djurpark. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA, WAZA och IUCN.
Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
