SharePoint Specialist/lösningsarkitekt
Försvarsmakten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Försvarsmakten söker SharePoint specialist/lösningsarkitekt
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige och våra allierade. Vår profession och värdegrund präglas av viljan att stödja och hjälpa, både varandra och andra. I vår värdegrund arbetar vi efter ledorden: Öppenhet Resultat Ansvar.
Det innebär bland annat att Försvarsmaktens medarbetare löser sina uppgifter tillsammans, vilket ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet. Inom Försvarsmakten drivs alla uppdrag med ett tydligt mål att leverera resultat i rätt tid och till förväntad kvalitet. Alla medarbetare tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och mot uppdraget.
Hos oss har du stora möjligheter att bidra till nytta och samtidigt utvecklas inom ditt kunskaps- och intresseområde.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som SharePoint specialist hos oss kommer du att utföra underhåll och drift, enhetstestning, konfigurering och dokumentation. Du kommer att föreslå ändringar som leder till att systemen blir mer effektiva och/eller reducerar kostnaden för drift och underhåll.
Som SharePoint specialist kommer du att arbeta med att designa och implementera lösningar som följer standarder för SharePoint plattformen. Du kommer att ha ansvar för att SharePoint plattformen utvecklas i enlighet med verksamhetsbehoven.
Hos oss kommer du att ingå i ett team där jobbet innebär att du tillsammans med teamet har stort ansvar. Du förväntas ta egna initiativ och bidra till att teamet tillsammans ska nå uppsatta mål.
Vad vi erbjuder dig
Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriär och rörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån ett verksamhetsbehov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
• Relevant universitets-/högskoleutbildning inom IT, alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet/utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
• Flerårig arbetslivserfarenhet, i närtid, och goda kunskaper inom systemutveckling och/eller implementering av SharePoint - On Premises - främst SharePoint 2016/2019
• Erfarenhet av utveckling eller förvaltning av dokument- och ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av Windows server, Microsoft SQL, Jira, Microsoft Active Directory
• Flerårig arbetslivserfarenhet, i närtid, och goda kunskaper inom att hantera och underhålla SharePoint infrastruktur
• Erfarenhet av PowerShell
• Du behöver behärska svenska väl, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av att tillsammans med användare ta fram och implementera lösningar i SharePoint
• Certifierad inom SharePoint
• Erfarenhet av API:er och integrationer
• Erfarenhet av SharePoint migrering och backuper av SharePoint
• Förmåga att automatisera SharePoint installation/underhåll
• Erfarenhet av agila arbetsmetoder, så som Scrum, Kanban (tillvägagångssätt såväl som metod)
• Erfarenhet av miljöer med mycket höga säkerhetskrav
• Erfarenhet av komplexa IT-miljöer
• B-körkortDina personliga egenskaper
Som person är du nyfiken vilket tar sig uttryck i ett stort lösningsfokus. Du har förmåga att arbeta såväl som en del i ett team som självständigt. Du har stort intresse för teknik och gillar att lära dig mer om ditt teknikområde. Du är positiv, ser lösningar och hittar möjligheter även i utmaningar som kräver fokus och uthållighet.
Försvarsmakten är i stor tillväxt och du är trygg med att arbeta i en snabbrörlig och föränderlig verksamhet. Du har stort säkerhetsmedvetande och vår värdegrund och profession stämmer överens med dina värderingar.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Befattningen är tillsvidare, som civil anställning och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten. Placeringsort är Stockholm. Befattningen medför tjänsteresor.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-22. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att maila HR-generalist Stina Melin, stina.bengtsson@mil.se
Välkommen med din ansökan!
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9760571