Sfi-samordnare
Är du engagerad och serviceinriktad? Nu söker vi en administrativ sfi-samordnare med ansvar för sfi till Vetlanda Lärcentrum. Här studerar drygt 500 elever. Vi erbjuder flera skolformer och ett brett utbud av kurser. Vi är en flexibel organisation som möter behoven av utveckling både bland våra elever och personal. Vi jobbar i nära samverkan med andra förvaltningar inom kommunen, Arbetsförmedlingen såsom även näringslivet för att kunna möta våra elevers behov på bästa möjliga sätt.
Som sfi-samordnare har du en central roll i att administrera och samordna sfi-verksamheten. Du arbetar nära kollegor och samverkar med bland annat kommunens olika förvaltningar, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen för att bidra till att eleverna når sina mål. Rollen är viktig för att skapa struktur och ett välfungerande arbetssätt i verksamheten.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• administrera och samordna sfi-verksamheten
• planera och strukturera arbetsprocesser för att stödja utbildningsverksamheten
• samverka med socialtjänsten och Arbetsförmedlingen kring elevernas studier
• säkerställa att interna och externa kontakter hanteras professionellt och effektivt
• delta i utvecklingsarbete för att vidareutveckla verksamheten
Vi erbjuder
Hos oss får du en möjlighet att arbeta i en verksamhet med ett tydligt samhällsuppdrag, där administration och samordning gör konkret skillnad för elevernas väg vidare i studier och arbetsliv. Här erbjuds en inspirerande arbetsmiljö där din kompetens tas till vara och där du får möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.
Ta chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du kan påverka människors liv i vardagen. Vi ser fram emot att välkomna dig till Vetlanda Lärcentrum.
Tjänsten är tidsbegränsad till 31 december 2026 med tillträde 2 februari. Omfattningen är heltid.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.
• Relevant akademisk utbildning, till exempel inom administration, pedagogik eller motsvarande.
• Erfarenhet av samarbete med olika organisationer är meriterande.
• God förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
• God kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda datorkunskaper.
• Goda kunskaper i engelska är meriterande.
• Vi lägger vikt vid personliga egenskaper. Ersättning
