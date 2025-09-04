SFI/SVA lärare

Vikarielänken AB / Pedagogjobb / Nacka
2025-09-04


Vi söker SFI- och SVA-lärare med hjärta för språk och integration!
Har du ett stort engagemang för språkutveckling, integration och individens möjligheter? Ser du hellre lösningar än hinder och tycker att läraryrket är världens bästa uppdrag? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi på IntegreLär växer - och nu söker vi en lärare i SFI och svenska som andraspråk till vår skola i Nacka.
Skolan öppnade i april och växer stadigt, så nu letar vi efter dig som vill vara med och forma verksamheten från grunden tillsammans med ett engagerat och varmt team.
IntegreLär har funnits sedan 2020 och finns idag i Nacka och i Kista. Vi erbjuder yrkesutbildningar, förberedande kurser och gymnasiala kurser inom Komvux.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare med behörighet i SFI och/eller SVA

tycker att små grupper, individanpassning och närhet till eleven låter som en självklarhet

vill utvecklas tillsammans med ett prestigelöst och engagerat gäng

gärna skrattar på jobbet, men också tar ansvar och brinner för kvalitet i undervisningen

Hos oss får du:
En elevnära skola där relationer och individuellt lärande står i centrum
Moderna lokaler i Nacka, Kista och Södermalm
Möjlighet att påverka och utveckla både dig själv och verksamheten
Kollegor som gillar kaffe, pedagogiska samtal och att fira små framsteg

Välkommen till IntegreLär - där språk, integration och framtid växer tillsammans.
Skicka in din ansökan snarast - vi intervjuar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: eva.brandsma@integrelar.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vikarielänken AB (org.nr 559109-8081)
Brantvägen 1 (visa karta)
133 42  SALTSJÖBADEN

Arbetsplats
IntegreLär Vuxenutbildning

Jobbnummer
9492941

