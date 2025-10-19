Servitriser/servitör
Är du serviceinriktad, älskar restaurangmiljö och vill jobba i en varm och trevlig atmosfär?
Focacciamo Bar & Cafe i Östersund söker nu serveringspersonal och bartenter till vårt team!
Om jobbet
Som en del av vår serveringspersonal är du restaurangens ansikte utåt och ser till att våra gäster får en fantastisk upplevelse. Som serveringspersonal är dina uppgifter bland annat: servering, bar, städ och disk. Tillsammans med ditt team är ni en del av restaurangen, där ni skapar er bästa arbetsmiljö och utveckling.
Vi söker dig som:
Har en stark servicekänsla och en naturlig förmåga att skapa goda kundrelationer.
Är kommunikativ, positiv och engagerad.
Trivs med att arbeta i team och har ett proaktivt arbetssätt.
Har erfarenhet av serviceyrken (meriterande men inget krav).
Kan arbeta flexibelt, inklusive helger och kvällar.
Vi erbjuder:
Ett härligt team och en familjär arbetsmiljö
Goda möjligheter att utvecklas inom restaurangbranschen
En rolig och varierad arbetsdag där ingen dag är den andra lik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: focacciamo.ostersund@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mister M AB
Storgatan 24 (visa karta
831 30 ÖSTERSUND Jobbnummer
9563613