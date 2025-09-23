Servitris/servitör till &Mat

Just nu letar vi efter serveringspersonal fast och extrapersonal till vår nya restaurang &Mat i Åkersberga. &Mat är en kvarterskrog som serverar en fast fyrarättersmeny med viner, främst från Bourgogne. I vår bar kan du njuta av välkomponerade drinkar, fantastiska viner och smakrika snacks. Vi kommer även börja med luncher efter årskiftet. På Restaurang &Mat fokuserar vi mycket på en hög servicenivå med ett stort gästfokus. Vi ser gärna att ni har erfarenhet av liknande restauranger. https://www.ochmat.com/