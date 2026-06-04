HR-specialist Arbetsgivarpolitik, arbetsrätt och lönebildning
Polismyndigheten / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Stockholm
Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland. Verksamheten i regionen är organiserad i fyra polisområden: Nord, City, Syd och Gotland som tillsammans är indelade i 19 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: gränspolisen, operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten samt ett regionkansli. I regionen finns även HR-sektionen och kommunikationssektionen som båda är direkt underställda regionpolischefen.
I polisregion Stockholm arbetar cirka 9000 medarbetare. HR-sektionen i Region Stockholm består av ca 100 medarbetare som ansvarar för tre verksamhetsgrenar. Rekrytering och bemanning, kompetensutveckling och verksamhetsnära HR. Verksamhetsnära HR, där denna funktion ingår, arbetar med områden såsom kompetensförsörjning och kompetensutveckling, arbetsrätt, lönebildning, chef- och medarbetarskap samt arbetsmiljö och kultur. Som HR-specialist inom arbetsgivarutveckling och lönebildning kommer du att stötta HR-partners samt arbeta med uppdrag för hela regionen.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Som HR-specialist kommer du bland annat att arbeta med arbetsrättsliga frågor såsom lag- och avtalstolkning, stöd i förhandlingar samt samverkan med arbetstagarorganisationer. Du utgör särskilt ett stöd till HR-partners som i sin tur arbetar mot ledningsgrupper och chefer inom polisregionen. I vissa frågor arbetar du i direkt samverkan med regionens ledning och chefer. Du arbetar med hela löneprocessen från planering, analys och stöd till chefer, till genomförande, förhandling och uppföljning.
I ditt uppdrag ingår även att omvärldsbevaka samt att omsätta och implementera nationellt framtagna strategier och processer med fokus på aktiviteter som stödjer och stärker chefer i deras roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. I uppdraget kan det även ingå att delta i nationella nätverk, projekt och utvecklingsarbeten. I allt arbete ska du bidra med din erfarenhet och kompetens med Polismyndighetens bästa i fokus.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Akademisk examen inom personalområdet alternativt annat område som arbetsgivaren bedömer relevant.
Minst ett års erfarenhet av HR-arbete med motsvarande arbetsuppgifter.
Fördjupad kunskap inom och erfarenhet av arbetsrätt.
Erfarenhet av samverkan och förhandling med arbetstagarorganisationer.
Erfarenhet av att arbeta med lönebildning och lönerevisionsprocessen.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl i tal som i skrift.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av motsvarande funktion inom offentlig verksamhet alternativt inom en stor och komplex organisation.
Erfarenhet av arbetsrätt inom statlig sektor.
Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar.
Erfarenhet av att självständigt driva utvecklingsuppdrag.
Kunskap inom arbetstidslagstiftning.Dina personliga egenskaper
För att trivas i uppdraget bör du vara trygg och väl förankrad i din HR-roll. Du driver självständigt ditt arbete framåt och har förmåga att planera, prioritera och anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du har en god analytisk förmåga samt förmåga att se din roll i ett större sammanhang.
Det är viktigt att du är prestigelös samt att du har förmåga att hålla dig lugn i stressade situationer och hanterar dessa på ett adekvat sätt. Vidare är din förmåga till integritet av stor vikt för denna funktion inom HR och Polismyndigheten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: HR-specialist
Intervjuer är planerade att genomföras under v.27.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
Nås via polisens växel
ST Stockholm 077-114 14 00 Jobbnummer
9947769