Arbetschef till expansiv byggserviceverksamhet - Nordöstra skåne
Schnell Rekrytering AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-06-04
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Vi söker nu en affärsdriven Arbetschef som vill ta ett helhetsansvar för en växande byggserviceverksamhet i nordöstra Skåne. Detta är en möjlighet för dig som trivs med att kombinera operativt ledarskap, affärsansvar och verksamhetsutveckling, samtidigt som du vill vara med och driva en verksamhet med starka tillväxtambitioner.
Om rollen
Verksamheten befinner sig i en kraftig tillväxtfas med ambitiösa mål. Som Arbetschef får du en nyckelroll i företagets fortsatta expansion, med stort mandat att påverka både verksamhetens utveckling och den framtida organisationen. Inledningsvis har du ett operativt ansvar där du själv leder egna projekt. I takt med att verksamheten växer och organisationen byggs upp utvecklas rollen till ett mer övergripande ansvar, där du leder ett team som rapporterar direkt till dig och har helhetsansvar för verksamheten.
Rollen utgår från Hässleholm med verksamhet i nordöstra Skåne och delar av Blekinge. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD.
Dina ansvarsområden
Leda, rekrytera och utveckla organisationen.
Övergripande ansvar för projekt, affärsutveckling och kundrelationer.
Säkerställa lönsamhet i projekt och ansvara för ekonomisk uppföljning.
Vara en närvarande ledare för medarbetare och agera bollplank i projektfrågor.
Aktivt bidra till företagets strategiska riktning via ledningsgruppen.
Vem är du?
Vi tror att du har en ledande roll inom byggbranschen idag, exempelvis som Arbetschef, Projektchef eller erfaren Platschef, med dokumenterad erfarenhet från byggservice och ett starkt affärsmässigt fokus.
För att lyckas ser vi att du har:
Ett tryggt och naturligt ledarskap med vana att coacha andra.
God förståelse för byggproduktion med särskild erfarenhet av byggservice.
Förmåga att bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende hos kunder.
Ett entreprenöriellt mindset och drivs av att se verksamheter växa.
God analytisk förmåga och strukturerat arbetssätt.
Många av uppdragen är baserade på ramavtal och återkommande kunder. Bolaget kännetecknas av korta starttider, hög tillgänglighet, stort engagemang och yrkesskicklighet.
Kulturen präglas av drivna och målinriktade människor som gillar att vinna affärer och skapa resultat.
Vi erbjuder
Entreprenörskap med koncernstöd: Friheten i ett tillväxtbolag kombinerat med tryggheten i en stark koncern.
Långsiktighet: För rätt person finns möjlighet till framtida delägarskap.
Förmåner: Konkurrenskraftig lön, förmånsbil, resultatbaserad bonus, friskvårdsbidrag och kollektivavtal.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
9947753