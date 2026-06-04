Senior ekonomiresurs till Marks kommun
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Controllerjobb / Mark Visa alla controllerjobb i Mark
2026-06-04
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Om uppdraget 🚀
Vi söker nu en senior ekonomiresurs till socialförvaltningen i Marks kommun. Uppdraget är en del av programmet Anpassning till gemensam nämnd – organisation, styrning och arbetssätt och fokuserar på området ekonomi och styrning.
Socialförvaltningen behöver stärka sitt ekonomiska stöd inför övergången till en gemensam nämnd. Uppdraget omfattar att skapa struktur, säkerställa korrekt ekonomisk uppföljning och utveckla hållbara arbetssätt som möjliggör god ekonomisk kontroll och tydliga beslutsunderlag.
Du kommer att arbeta nära verksamheten och befintliga ekonomiresurser för att bygga upp fungerande processer och strukturer inför driftsättning den 1 januari 2027.
Dina arbetsuppgifter 🛠️
Kvalitetssäkra och korrigera ekonomiska strukturer, konteringar och ekonomiposter
Säkerställa korrekt redovisning av kostnader och intäkter
Införa och etablera budget-, prognos- och uppföljningsprocesser (BOP)
Utveckla budget- och uppföljningsmallar för verksamhets- och enhetschefer
Stötta verksamhetsledning i ekonomistyrning och beslutsfattande
Utveckla och förbättra resursfördelningsmodeller mellan myndighet och utförarverksamhet
Ta fram förslag kring organisation, roller och arbetssätt vid behov
Anpassa ekonomiska strukturer till nytt organisationsträd
Sammanföra budgetstrukturer från två nämnder till en gemensam nämnd
Förväntade leveranser 📈
Nulägesanalys
Korrigerad ekonomisk struktur
Implementerad BOP-process
Färdiga budget- och uppföljningsmallar
Underlag och förslag för resursfördelningsmodell
Sammanhållen budgetstruktur för gemensam nämnd
Ekonomisk struktur anpassad till fastställt organisationsträd
Slutrapport med rekommendationer
Din profil 🎯Obligatoriska kompetenser
Minst 4 års arbetslivserfarenhet inom aktuellt område
Minst 4 års erfarenhet som ekonom, controller och/eller ekonomichef
Dokumenterad erfarenhet av att skapa ekonomiska strukturer i nära samverkan med offentliga verksamheter
Dokumenterad erfarenhet av införande av budget- och prognosprocesser
Dokumenterad erfarenhet av resursfördelningsmodeller
Stark operativ förmåga
Hög pedagogisk och kommunikativ förmåga
Mycket goda kunskaper i svenska
Meriterande färdigheter
Erfarenhet från socialtjänst
Erfarenhet från äldreomsorg
Plats 📍
Marks kommun (cirka 70 % på plats och resterande tid på distans)
Omfattning ⏰
100 %
Period 📅
2026-06-22 – 2026-12-31
Sista ansökningsdag 📌
2026-06-11
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7852061-2036008". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9947762