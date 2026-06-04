Senior ekonomiresurs till Marks kommun

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Controllerjobb / Mark
2026-06-04


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Om uppdraget 🚀
Vi söker nu en senior ekonomiresurs till socialförvaltningen i Marks kommun. Uppdraget är en del av programmet Anpassning till gemensam nämnd – organisation, styrning och arbetssätt och fokuserar på området ekonomi och styrning.
Socialförvaltningen behöver stärka sitt ekonomiska stöd inför övergången till en gemensam nämnd. Uppdraget omfattar att skapa struktur, säkerställa korrekt ekonomisk uppföljning och utveckla hållbara arbetssätt som möjliggör god ekonomisk kontroll och tydliga beslutsunderlag.
Du kommer att arbeta nära verksamheten och befintliga ekonomiresurser för att bygga upp fungerande processer och strukturer inför driftsättning den 1 januari 2027.
Dina arbetsuppgifter 🛠️
Kvalitetssäkra och korrigera ekonomiska strukturer, konteringar och ekonomiposter

Säkerställa korrekt redovisning av kostnader och intäkter

Införa och etablera budget-, prognos- och uppföljningsprocesser (BOP)

Utveckla budget- och uppföljningsmallar för verksamhets- och enhetschefer

Stötta verksamhetsledning i ekonomistyrning och beslutsfattande

Utveckla och förbättra resursfördelningsmodeller mellan myndighet och utförarverksamhet

Ta fram förslag kring organisation, roller och arbetssätt vid behov

Anpassa ekonomiska strukturer till nytt organisationsträd

Sammanföra budgetstrukturer från två nämnder till en gemensam nämnd

Förväntade leveranser 📈
Nulägesanalys

Korrigerad ekonomisk struktur

Implementerad BOP-process

Färdiga budget- och uppföljningsmallar

Underlag och förslag för resursfördelningsmodell

Sammanhållen budgetstruktur för gemensam nämnd

Ekonomisk struktur anpassad till fastställt organisationsträd

Slutrapport med rekommendationer

Din profil 🎯Obligatoriska kompetenser
Minst 4 års arbetslivserfarenhet inom aktuellt område

Minst 4 års erfarenhet som ekonom, controller och/eller ekonomichef

Dokumenterad erfarenhet av att skapa ekonomiska strukturer i nära samverkan med offentliga verksamheter

Dokumenterad erfarenhet av införande av budget- och prognosprocesser

Dokumenterad erfarenhet av resursfördelningsmodeller

Stark operativ förmåga

Hög pedagogisk och kommunikativ förmåga

Mycket goda kunskaper i svenska

Meriterande färdigheter
Erfarenhet från socialtjänst

Erfarenhet från äldreomsorg

Plats 📍
Marks kommun (cirka 70 % på plats och resterande tid på distans)
Omfattning ⏰
100 %
Period 📅
2026-06-22 – 2026-12-31
Sista ansökningsdag 📌
2026-06-11
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7852061-2036008".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta)
411 10  GÖTEBORG

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9947762

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